Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
0:1
25' ГолJuho Kilo
58' Желтая карточкаGuilherme Morais
66' Желтая карточкаКоскинен Отсо
68' Желтая карточкаNicolas Gianini Dantas
1:1
69' ПенальтиЛопес Майкл
82' Желтая карточкаAkseli Puukko
90'+8
Ход матча
25'
0:1
58'
66'
69'
1:1
82'
12
Фокс
Дилан
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
77 Oliver Whyte
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
Лахти
Хака
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.2%
65.5%
17.3%
5 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.33
0.93
Среднее время на гол
67
96
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.03
0.97
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
87
93
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|1 (1)
|0.33
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|2
|0.67
|Maissa Fall
|1
|0.33
|Juho Kilo
|1
|0.33
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Riku Selander
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|1
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
|Guilherme Morais
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0
Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1
Хака
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0
ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1
Результаты матчей
Лахти
Хака
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лахти
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|ХИК
|Кескинен Топи
|3
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|Гнистан
|Татар Беньямин
|2
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|Интер Турку
|Гранлунд Альбин
|2
|Ильвес
|Попович Антон
|2
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|2