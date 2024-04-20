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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
1:1
Конец матча
Хака
0'
0:1
25' Гол
Juho Kilo
58' Желтая карточка
Guilherme Morais
66' Желтая карточка
Коскинен Отсо
68' Желтая карточка
Nicolas Gianini Dantas
1:1
69' Пенальти
Лопес Майкл
82' Желтая карточка
Akseli Puukko
90'+8
1
Олувайеми
Джош
12
Фокс
Дилан
4
Вийтикко
Микко
16
Julius
Tauriainen
8
Riku
Selander
5
Джалу
Бубакар
11
Коскинен
Отсо
10
Вирта
Эмели
20
Marius
Koenkkoelae
9
Лопес
Майкл
7
Colin
Odutayo
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
5
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
7
Мастокангас
Элиас
10
Патулидис
Эвангелос
9
Marko
Bacanin
Лахти
Хака

История личных встреч

Лахти
Хака

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.2%
65.5%
17.3%
5 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:0
В
2:0
В
1:1
В
1:0
ТМК
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.33
0.93

Среднее время на гол

67
96

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.03
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

87
93

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 1 (1) 0.33
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 2 0.67
Maissa Fall 1 0.33
Juho Kilo 1 0.33
Мастокангас Элиас 0 0
Haymenn Bah-Traore 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 1 0
Riku Selander 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Samuel Pasanen 1 0
Akseli Puukko 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 1 1
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Лепола Антон 1 0
Maissa Fall 1 0
Guilherme Morais 1 0

Результаты матчей

Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0
Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1
Хака
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0
ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1

Результаты матчей

Лахти
Хака

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лахти
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Гнистан
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
ХИК
 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
КуПС
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
ВПС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Мариехамн
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Интер Турку
 3 0 2 1 5 - 6 2
9.
Лахти
 3 0 2 1 1 - 5 2
10.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СЯК Сейнайоки
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Интер Турку
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
ВПС
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лахти
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гнистан
 1 1 0 0 6 - 4 3
2.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
КуПС
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
7.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
8.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 4
ХИК Кескинен Топи 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Гнистан Татар Беньямин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
Интер Турку Гранлунд Альбин 2
Ильвес Попович Антон 2
Гнистан Пеннинкангас Теему 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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