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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: .
Эгерсунд
2:1
Второй тайм: 70'
Олесунн
0'
0:1
2' Гол
Карлсбакк Маркус
1:1
38' Гол
Stian Rokaas Michalsen
2:1
45' Гол
Фальхенер Хенрик
56' Желтая карточка
Грогард Томас
64' Желтая карточка
Хельмерсен Андреас
66' Желтая карточка
Ingvald Halgunset

Ход матча

2'
0:1
Карлсбакк Маркус
(Claudio Braga)
38'
Stian Rokaas Michalsen
(Chris Sleveland)
1:1
45'
Фальхенер Хенрик
(Stian Rokaas Michalsen)
2:1
56'
 
Грогард Томас
61'
Ingvald Halgunset
Таддесе Хоренус
 
61'
Magnus Sandvik Hoeiseth
Henrik Elvevold
 
64'
Хельмерсен Андреас
 
66'
Ingvald Halgunset
 
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Эгерсунд
Ничья
Олесунн
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31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
7
Heine
Larsen
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
15
Henrik
Elvevold
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
1
Грютебуст
Стен
20
Максимов
Методи
14
Харам
Симен
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Грогард
Томас
28
Колве
Эйвинд
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
11
David
Snaer
Johannsson
Эгерсунд
4-3-3
Олесунн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Rokaas Michalsen 3 1
Хельмерсен Андреас 2 0.67
Heine Larsen 2 0.67
Фальхенер Хенрик 1 0.33
Henrik Elvevold 1 0.33
Ingvald Halgunset 0 0
Chris Sleveland 0 0
Magnus Sandvik Hoeiseth 0 0
Robert Williams2 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 2 0.5
Claudio Braga 1 0.25
Атанга Исаак 1 0.25
Haakon Butli Hammer 1 0.25
Kristoffer Nessoe 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 2 0
Хельмерсен Андреас 1 0
Ingvald Halgunset 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 1 0
Грогард Томас 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Харам Симен 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
1
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5 Эгерсунд - Гроруд 2:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 2 5:1 Арендаль - Эгерсунд 1:1 Эгерсунд - Эрн-Хортен 6:0
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1
ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1

Результаты матчей

Эгерсунд
Олесунн

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:1 4 2 2 0 8 - 6 8
2.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Эгерсунд
 2:1 3 2 1 0 9 - 7 7
4.
Левангер
 1:2 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Мосс
 0:0 4 2 1 1 5 - 6 7
6.
Согндаль
 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Волеренга
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Брюне
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
10.
Ранхейм
 1:1 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Олесунн
 1:2 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
ИК Старт
 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Осане
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Санднес
 0:1 4 1 0 3 6 - 8 3
15.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Рёуфосс
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Ранхейм
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Согндаль
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Конгсвингер
 2:1 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Эгерсунд
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Левангер
 1:2 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Санднес
 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Брюне
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
ИК Старт
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Осане
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Олесунн
 1:2 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Левангер
 1:2 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эгерсунд
 2:1 2 1 1 0 7 - 6 4
4.
Конгсвингер
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Олесунн
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Согндаль
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Осане
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брюне
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ИК Старт
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Мосс
 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Санднес
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Санднес Хейланн Томми 2 (2)
Конгсвингер Моберг Вегар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Олесунн Sander Hestetun Kilen 1 1
Брюне Christian Landu Landu 2
Осане Martin Ueland 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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