Тур: 4. Стадион: B&G Parken.
0'
0:1
2' ГолКарлсбакк Маркус
1:1
38' ГолStian Rokaas Michalsen
2:1
45' ГолФальхенер Хенрик
56' Желтая карточкаГрогард Томас
64' Желтая карточкаХельмерсен Андреас
66' Желтая карточкаIngvald Halgunset
Ход матча
2'
38'
45'
56'
14
Jo
Staalesen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Харам СименЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stian Rokaas Michalsen
|3
|1
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.67
|Heine Larsen
|2
|0.67
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.33
|Henrik Elvevold
|1
|0.33
|Ingvald Halgunset
|0
|0
|Chris Sleveland
|0
|0
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.5
|Claudio Braga
|1
|0.25
|Атанга Исаак
|1
|0.25
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.25
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|2
|0
|Хельмерсен Андреас
|1
|0
|Ingvald Halgunset
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Харам Симен
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
1
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5 Эгерсунд - Гроруд 2:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 2 5:1 Арендаль - Эгерсунд 1:1 Эгерсунд - Эрн-Хортен 6:0
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1
ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1
Результаты матчей
Эгерсунд
Олесунн
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 7
|7
|4.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 6
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|2 (2)
|Конгсвингер
|Моберг Вегар
|2 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Олесунн
|Sander Hestetun Kilen
|1 1
|Брюне
|Christian Landu Landu
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2