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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: .
Эгерсунд
3:1
Конец матча
Олесунн
0'
0:1
2' Гол
Карлсбакк Маркус
1:1
37' Гол
Stian Rokaas Michalsen
2:1
45' Гол
Фальхенер Хенрик
56' Желтая карточка
Грогард Томас
63' Желтая карточка
Хельмерсен Андреас
66' Желтая карточка
Ingvald Halgunset
73' Желтая карточка
Атанга Исаак
79' Желтая карточка
Салмон Джастин
85' Вторая желтая карточка
Атанга Исаак
3:1
90' Гол
Magnus Lankhof-Dahlby
90' Желтая карточка
Максимов Методи
90'+7
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
7
Heine
Larsen
8
Chris
Sleveland
22
Таддесе
Хоренус
15
Henrik
Elvevold
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
1
Грютебуст
Стен
20
Максимов
Методи
14
Харам
Симен
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Грогард
Томас
28
Колве
Эйвинд
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
11
David
Snaer
Johannsson
Эгерсунд
4-3-3
Олесунн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Rokaas Michalsen 3 1
Хельмерсен Андреас 2 0.67
Heine Larsen 2 0.67
Magnus Lankhof-Dahlby 1 0.33
Фальхенер Хенрик 1 0.33
Henrik Elvevold 1 0.33
Chris Sleveland 0 0
Ingvald Halgunset 0 0
Magnus Sandvik Hoeiseth 0 0
Robert Williams2 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 2 0.5
Claudio Braga 1 0.25
Атанга Исаак 1 0.25
Haakon Butli Hammer 1 0.25
Kristoffer Nessoe 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 2 0
Хельмерсен Андреас 1 0
Ingvald Halgunset 1 0
Robert Williams2 1 0
Салмон Джастин 1 0
Madiodio Dia 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 1 0
Грогард Томас 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Максимов Методи 1 0
Харам Симен 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
1
Эгерсунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Олесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5 Эгерсунд - Гроруд 2:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 2 5:1 Арендаль - Эгерсунд 1:1 Эгерсунд - Эрн-Хортен 6:0
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1
ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1

Результаты матчей

Эгерсунд
Олесунн

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Конгсвингер
 4 2 2 0 8 - 6 8
3.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Эгерсунд
 3 2 1 0 10 - 7 7
5.
Левангер
 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Брюне
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Мосс
 4 2 0 2 5 - 7 6
8.
Люн
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Волеренга
 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ранхейм
 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Санднес
 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
ИК Старт
 4 0 2 2 4 - 8 2
16.
Рёуфосс
 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Люн
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Волеренга
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
5.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Люн
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Осане Мюклебуст Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Мосс Marius Andresen2 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Волеренга Рийкс Мис 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Таддесе Хоренус уходит с поля. Ingvald Halgunset выходит вместо него
    • 56'
      Грогард Томас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эгерсунд 3:1 Олесунн онлайн

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