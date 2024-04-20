Тур: 4. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1797
0'
52' Желтая карточкаMartin Hoeyland
1:0
71' ГолЭрикссон Феликс
82' Желтая карточкаMarius Andresen2
90'+4
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Elias Bachke
-
13 Harald Race
-
14 Altin Lajqi
-
-
28 Ahmed Saaty
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Согндаль
Мосс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.8
Среднее время на гол
120
112
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.44
1.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
57
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|2
|0.5
|Daniel Arrocha
|2 (2)
|0.5
|Эрикссон Феликс
|1
|0.25
|Флатакер Эрик
|1
|0.25
|Хинтса Оливер
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marius Andresen2
|1
|0.25
|Bo Aasulv Hegland
|1
|0.25
|Странде Кристиан
|1
|0.25
|Sebastian Pedersen II
|1
|0.25
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.25
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Эрикссон Феликс
|1
|0
|Edmund Baidoo
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Andresen2
|3
|0
|Странде Кристиан
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Александерссон Ноа
|1
|0
|Bo Aasulv Hegland
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Согндаль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1
Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Брюне - Согндаль 2:1 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4
Мосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0
Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0
Результаты матчей
Согндаль
Мосс
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|10 - 7
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|7 - 6
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Санднес
|Хейланн Томми
|3 (2)
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|3
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Мосс
|Marius Andresen2
|3
|Олесунн
|Атанга Исаак
|1 1
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Волеренга
|Рийкс Мис
|1 1