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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 1797
Согндаль
1:0
Конец матча
Мосс
0'
52' Желтая карточка
Martin Hoeyland
1:0
71' Гол
Эрикссон Феликс
82' Желтая карточка
Marius Andresen2
90'+4
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
18
Элми
Саадик
Файсал
16
Oliver
Kjeilen
Stavdal
23
Александерссон
Ноа
9
Sebastian
Pedersen
II
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
Согндаль
4-4-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Мосс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
2:1
К
2:0
ПД
1:2
А
2:0
А
1:4
А
0:3
А
2:1
А
1:1
А
2:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.8

Среднее время на гол

120
112

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.44
1.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
57

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 2 0.5
Daniel Arrocha 2 (2) 0.5
Эрикссон Феликс 1 0.25
Флатакер Эрик 1 0.25
Хинтса Оливер 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marius Andresen2 1 0.25
Bo Aasulv Hegland 1 0.25
Странде Кристиан 1 0.25
Sebastian Pedersen II 1 0.25
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.25
Александерссон Ноа 0 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hoeyland 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Lars Jendal 1 0
Эрикссон Феликс 1 0
Edmund Baidoo 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Andresen2 3 0
Странде Кристиан 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Александерссон Ноа 1 0
Bo Aasulv Hegland 1 0

Результаты матчей

Согндаль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Согндаль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1
Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Брюне - Согндаль 2:1 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4
Мосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0
Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0

Результаты матчей

Согндаль
Мосс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Конгсвингер
 4 2 2 0 8 - 6 8
3.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Эгерсунд
 3 2 1 0 10 - 7 7
5.
Левангер
 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Брюне
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Мосс
 4 2 0 2 5 - 7 6
8.
Люн
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Волеренга
 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ранхейм
 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Санднес
 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
ИК Старт
 4 0 2 2 4 - 8 2
16.
Рёуфосс
 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Люн
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Волеренга
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
5.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Люн
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Осане Мюклебуст Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Мосс Marius Andresen2 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Волеренга Рийкс Мис 1 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Согндаль 1:0 Мосс онлайн

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