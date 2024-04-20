Тур: 4. Стадион: TOBB ARENA Levanger.
1:2
Второй тайм: 69'
0'
0:1
3' ГолУильямс Ноа
9' Желтая карточкаSanel Bojadzic
0:2
10' ГолLudvig Langrekken
43' Желтая карточкаEric Taylor
46' Желтая карточкаHaavard Kleven Lorentsen
51' Желтая карточкаLudvig Langrekken
1:2
58' ГолSanel Bojadzic
Ход матча
3'
0:1
10'
0:2
43'
58'
1:2
12
Сетра
Мортен
22
Simen
Hagboe
14
Arne
Gunnes
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Simen HagboeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Левангер
Конгсвингер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|5 (2)
|1.25
|Arne Gunnes
|1
|0.25
|Simen Hagboe
|1
|0.25
|Daniel Pollen
|1
|0.25
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моберг Вегар
|2
|0.5
|Lucas Ravn-Haren
|1
|0.25
|Уильямс Ноа
|1
|0.25
|Adem Gueven
|1
|0.25
|Harald Holter
|1
|0.25
|Ludvig Langrekken
|1
|0.25
|Нильссон Джоэл
|1
|0.25
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Eric Taylor
|0
|0
Карточки
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Jonas Pereira
|1
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|1
|0
|Sanel Bojadzic
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холме Фредрик
|1
|1
|Герсон Ларс
|1
|0
|Harald Holter
|1
|0
|Lucas Ravn-Haren
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
Левангер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Левангер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Левангер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2
Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3 Левангер - Тромсдален 2:2 Стремсгодсет 2 - Левангер 0:1 Левангер - Стьордалс Блинк 2:2 Квик Хальден - Левангер 0:4 Левангер - Сотра 1:1
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1
Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0 Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1
Результаты матчей
Левангер
Конгсвингер
Точный счет
5:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Левангер
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 7
|7
|5.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 6
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|2 (2)
|Конгсвингер
|Моберг Вегар
|2 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Олесунн
|Sander Hestetun Kilen
|1 1
|Брюне
|Christian Landu Landu
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2