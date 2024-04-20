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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: .
Левангер
1:2
Второй тайм: 69'
Конгсвингер
0'
0:1
3' Гол
Уильямс Ноа
9' Желтая карточка
Sanel Bojadzic
0:2
10' Гол
Ludvig Langrekken
43' Желтая карточка
Eric Taylor
46' Желтая карточка
Haavard Kleven Lorentsen
51' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
1:2
58' Гол
Sanel Bojadzic

Ход матча

3'
0:1
Уильямс Ноа
(Lucas Ravn-Haren)
9'
Sanel Bojadzic
 
10'
0:2
Ludvig Langrekken
(Уильямс Ноа)
43'
 
Eric Taylor
46'
Haavard Kleven Lorentsen
Simen Hagboe
 
46'
Haavard Kleven Lorentsen
 
51'
 
Ludvig Langrekken
58'
Sanel Bojadzic
(Jo Sondre Aas)
1:2
59'
 
Моберг Вегар
Уильямс Ноа
Лучшие коэффициенты
Левангер
Ничья
Конгсвингер
7.60
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3.45
Все Коэффициенты
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
32
Sander
Sundnes
2
Daniel
Pollen
22
Simen
Hagboe
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
1
Стрёмберг
Август
22
Ludvig
Langrekken
3
Торкельссон
Роберт-Орри
5
Холме
Фредрик
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
20
Jesper
Grundt
14
Lucas
Ravn-Haren
11
Уильямс
Ноа
Левангер
3-5-2
Конгсвингер
4-4-2

История личных встреч

Левангер
Конгсвингер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 5 (2) 1.25
Arne Gunnes 1 0.25
Simen Hagboe 1 0.25
Daniel Pollen 1 0.25
Ermal Hajdari 0 0
Sander Sundnes 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моберг Вегар 2 0.5
Lucas Ravn-Haren 1 0.25
Уильямс Ноа 1 0.25
Adem Gueven 1 0.25
Harald Holter 1 0.25
Ludvig Langrekken 1 0.25
Нильссон Джоэл 1 0.25
Daniel Lysgaard 0 0
Eric Taylor 0 0

Карточки

Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jo Sondre Aas 1 0
Jonas Pereira 1 0
Haavard Kleven Lorentsen 1 0
Sanel Bojadzic 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холме Фредрик 1 1
Герсон Ларс 1 0
Harald Holter 1 0
Lucas Ravn-Haren 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

Левангер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Левангер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левангер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2
Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3 Левангер - Тромсдален 2:2 Стремсгодсет 2 - Левангер 0:1 Левангер - Стьордалс Блинк 2:2 Квик Хальден - Левангер 0:4 Левангер - Сотра 1:1
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1
Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0 Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1

Результаты матчей

Левангер
Конгсвингер

Точный счет

5:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Левангер
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 1:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Конгсвингер
 2:1 4 2 2 0 8 - 6 8
3.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Эгерсунд
 2:1 3 2 1 0 9 - 7 7
5.
Левангер
 1:2 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Мосс
 0:1 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Волеренга
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Брюне
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
10.
Ранхейм
 1:1 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Олесунн
 1:2 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
ИК Старт
 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Осане
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Санднес
 0:1 4 1 0 3 6 - 8 3
15.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Рёуфосс
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 0:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Согндаль
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ранхейм
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Конгсвингер
 2:1 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Эгерсунд
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Левангер
 1:2 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Санднес
 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Брюне
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
ИК Старт
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Осане
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Олесунн
 1:2 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Левангер
 1:2 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эгерсунд
 2:1 2 1 1 0 7 - 6 4
4.
Конгсвингер
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Олесунн
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Согндаль
 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Осане
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брюне
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ИК Старт
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Ранхейм
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Санднес
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Мосс
 0:1 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Санднес Хейланн Томми 2 (2)
Конгсвингер Моберг Вегар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Олесунн Sander Hestetun Kilen 1 1
Брюне Christian Landu Landu 2
Осане Martin Ueland 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Eric Taylor получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Уильямс Ноа сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Ludvig Langrekken бьет в цель!
  • 9'
    Sanel Bojadzic получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Лукас Равн-Харен сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Уильямс Ноа бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Левангер.
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