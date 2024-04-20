Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
1:0
24' ГолTeemu Hytoenen
25' Желтая карточкаSaku Heiskanen
29' Желтая карточкаНилльсон Маттиас
2:0
30' ПенальтиMads Borchers
2:1
35' ГолJoakim Latonen
42' Желтая карточкаОяла Юхани
2:2
47' ГолJonas Enkerud
60' Желтая карточкаAntti-Ville Raeisaenen
61' Желтая карточкаJonas Enkerud
63' Желтая карточкаJussi Leppaelahti
71' Желтая карточкаКабаши Армеш
3:2
87' ГолХасселбайнк Глеофило
90'+5
Ход матча
24'
1:0
25'
29'
30'
2:0
35'
2:1
42'
47'
2:2
61'
71'
87'
23
Ниеми
Мийка
40
Ояла
Юхани
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 _Deng M.
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
ВПС
Гнистан
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
2.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
42
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Teemu Hytoenen
|2
|0.67
|Mads Borchers
|1 (1)
|0.33
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.33
|Хаукиоя Мартти
|1
|0.33
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0.33
|Alfie Cicale
|0
|0
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|5 (2)
|1.67
|Татар Беньямин
|2
|0.67
|Jonas Enkerud
|1
|0.33
|Vertti Haenninen
|1
|0.33
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.33
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Кабаши Армеш
|2
|0
|Пеннинкангас Теему
|2
|0
|Jussi Leppaelahti
|2
|0
|Ояла Юхани
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Татар Беньямин
|1
|0
|Saku Heiskanen
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гнистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
2
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гнистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2
Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1
Гнистан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2
ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2 СИК 2 Сейнейоки - Гнистан 0:1
Результаты матчей
ВПС
Гнистан
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ВПС
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Гнистан
|Joakim Latonen
|5
|ХИК
|Кескинен Топи
|3
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|Гнистан
|Татар Беньямин
|2
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|2
|Интер Турку
|Гранлунд Альбин
|2
|Ильвес
|Попович Антон
|2