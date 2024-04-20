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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
3:2
Конец матча
Гнистан
0'
1:0
24' Гол
Teemu Hytoenen
25' Желтая карточка
Saku Heiskanen
29' Желтая карточка
Нилльсон Маттиас
2:0
30' Пенальти
Mads Borchers
2:1
35' Гол
Joakim Latonen
42' Желтая карточка
Ояла Юхани
2:2
47' Гол
Jonas Enkerud
60' Желтая карточка
Antti-Ville Raeisaenen
61' Желтая карточка
Jonas Enkerud
63' Желтая карточка
Jussi Leppaelahti
71' Желтая карточка
Кабаши Армеш
3:2
87' Гол
Хасселбайнк Глеофило
90'+5
1
Teppo
Marttinen
23
Ниеми
Мийка
19
Хаукиоя
Мартти
4
Энгстрем
Йеспер
20
Хювяринен
Юхо
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
7
Alfie
Cicale
16
Teemu
Hytoenen
30
Вахтера
Йонас
11
Mads
Borchers
12
Нилльсон
Маттиас
3
Saku
Heiskanen
40
Ояла
Юхани
27
Пеннинкангас
Теему
14
Эландер
Хенрик
6
Hannes
Woivalin
18
Roope
Pyyskaenen
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
9
Jonas
Enkerud
10
Joakim
Latonen
ВПС
Гнистан

История личных встреч

ВПС
Гнистан

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

И
1:4
И
2:0
И
2:0
И
3:5
И
1:2
К
1:3
К
0:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
42

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Teemu Hytoenen 2 0.67
Mads Borchers 1 (1) 0.33
Mikko Pitkaenen 1 0.33
Хаукиоя Мартти 1 0.33
Хасселбайнк Глеофило 1 0.33
Alfie Cicale 0 0
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 5 (2) 1.67
Татар Беньямин 2 0.67
Jonas Enkerud 1 0.33
Vertti Haenninen 1 0.33
Pauli Katajamaeki 1 0.33
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Riku Jaaska 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Enkerud 2 0
Кабаши Армеш 2 0
Пеннинкангас Теему 2 0
Jussi Leppaelahti 2 0
Ояла Юхани 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Татар Беньямин 1 0
Saku Heiskanen 1 0
Аяла Элиас 1 0

Результаты матчей

ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гнистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
2
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гнистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2
Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2 ВПС - Хака 4:1
Гнистан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2
ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2 СИК 2 Сейнейоки - Гнистан 0:1

Результаты матчей

ВПС
Гнистан

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ВПС
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ВПС
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
ХИК
 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Гнистан
 3 2 0 1 10 - 8 6
5.
КуПС
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Мариехамн
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Интер Турку
 3 0 2 1 5 - 6 2
9.
Лахти
 3 0 2 1 1 - 5 2
10.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СЯК Сейнайоки
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
ВПС
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Интер Турку
 2 0 2 0 4 - 4 2
9.
Лахти
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
3.
КуПС
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
7.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
8.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 5
ХИК Кескинен Топи 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Гнистан Татар Беньямин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
Гнистан Jonas Enkerud 2
Интер Турку Гранлунд Альбин 2
Ильвес Попович Антон 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Ояла Юхани получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Сарр Момоду сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Joakim Latonen бьет в цель!
    • 30'
      Г О О О О Л - Mads Borchers из команды ВПС забивает с точки!
    • 29'
      Нилльсон Маттиас получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Саку Хейсканен получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Alfie Cicale сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Teemu Hytoenen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ВПС 3:2 Гнистан онлайн

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