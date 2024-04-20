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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: .
Люн
1:1
Второй тайм: 46'
Волеренга
0'
28' Желтая карточка
Рийкс Мис
0:1
33' Гол
Хоканс Даниэль
37' Вторая желтая карточка
Рийкс Мис
1:1
44' Гол
Хеллум Андреас

Ход матча

28'
 
Рийкс Мис
33'
0:1
Хоканс Даниэль
(Хаген Элиас)
37'
 
Рийкс Мис
44'
Хеллум Андреас
1:1
Лучшие коэффициенты
Люн
Ничья
Волеренга
4.99
4.12
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4.10
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Все Коэффициенты
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
19
Tobias
Myhre
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
11
Хеллум
Андреас
10
Mathias
Johansen
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
18
Юклеред
Симен
29
Fidel
Brice
Ambina
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
7
Риснаес
Магнус
24
Странд
Петтер
9
Рийкс
Мис
Люн
4-3-3
Волеренга
4-2-3-1

История личных встреч

Люн
Волеренга

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

К
1:2
К
0:4
КН
1:2
Э
4:1
Э
4:4
ТМС
0:2
Э
1:2
Э
2:0
ТМС
2:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.75

Среднее время на гол

49
51

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1.75
2.17

Среднее время на гол

51
41

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.8
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
45

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеллум Андреас 2 0.5
Henrik Kristiansen 1 0.25
Mathias Johansen 1 0.25
Daniel Schneider 1 0.25
Anders Bjoerntvedt Olsen 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 3 0.75
Странд Петтер 1 0.25
Рийкс Мис 1 0.25
Бьёрдаль Хенрик 0 0
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Even Bydal 2 0
Хеллум Андреас 1 0
Joergen Vedal Sjoel 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рийкс Мис 1 1
Хеденстад Вегар 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Fidel Brice Ambina 1 0

Результаты матчей

Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
1
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0
КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0
Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1
АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0

Результаты матчей

Люн
Волеренга

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Люн
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Конгсвингер
 4 2 2 0 8 - 6 8
3.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Эгерсунд
 3 2 1 0 10 - 7 7
5.
Левангер
 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Брюне
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Мосс
 4 2 0 2 5 - 7 6
8.
Люн
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Волеренга
 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ранхейм
 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Санднес
 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
ИК Старт
 4 0 2 2 4 - 8 2
16.
Рёуфосс
 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Люн
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Волеренга
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
5.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Люн
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Осане Мюклебуст Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Мосс Marius Andresen2 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Волеренга Рийкс Мис 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Хеллум Андреас бьет в цель!
  • 37'
    Рийкс Мис получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 33'
    Хаген Элиас сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Хоканс Даниэль бьет в цель!
  • 28'
    Рийкс Мис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люн
Ничья
Волеренга
4.99
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Волеренга
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