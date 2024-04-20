Тур: 4. Стадион: Уллевааль.
0'
28' Желтая карточкаРийкс Мис
0:1
33' ГолХоканс Даниэль
37' Вторая желтая карточкаРийкс Мис
1:1
44' ГолХеллум Андреас
56' Желтая карточкаСтранд Петтер
79' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
90' Желтая карточкаDaniel Schneider
90'+5
Ход матча
28'
33'
0:1
37'
44'
1:1
56'
90'
19
Tobias
Myhre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Tobias MyhreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Brage Hylen
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Люн
Волеренга
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.75
Среднее время на гол
49
51
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1.75
2.17
Среднее время на гол
51
41
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.8
2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
45
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеллум Андреас
|2
|0.5
|Henrik Kristiansen
|1
|0.25
|Mathias Johansen
|1
|0.25
|Daniel Schneider
|1
|0.25
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|3
|0.75
|Странд Петтер
|1
|0.25
|Рийкс Мис
|1
|0.25
|Бьёрдаль Хенрик
|0
|0
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Even Bydal
|2
|0
|Daniel Schneider
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рийкс Мис
|1
|1
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Fidel Brice Ambina
|1
|0
Результаты матчей
Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
1
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0
КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0
Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1
АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Результаты матчей
Люн
Волеренга
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Люн
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Санднес
|Хейланн Томми
|3 (2)
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|3
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Мосс
|Marius Andresen2
|3
|Олесунн
|Атанга Исаак
|1 1
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Волеренга
|Рийкс Мис
|1 1