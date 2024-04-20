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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
0:0
Первый тайм: 18'
Цинциннати
0'
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Цинциннати
2.13
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4.15
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3.65
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Все Коэффициенты
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
6
Слиш
Бартош
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
20
Москера
Эдвин
19
Риос
Даниэль
1
Канн
Алек
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
12
Робинсон
Майлз
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
11
Бэрд
Кори
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Цинциннати

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:2
М
1:2
М
2:2
М
0:0
М
1:2
М
4:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:1
М
0:2
М
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.8

Среднее время на гол

63
50

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.71

Среднее время на гол

75
126

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.71
Тьяре Джамал 3 0.43
Альмада Тьяго 1 (1) 0.14
Лобжанидзе Саба 1 0.14
Риос Даниэль 1 0.14
Уайли Калеб 1 0.14
Леннон Брукс 0 0
Москера Эдвин 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Юя 3 0.38
Акоста Лусиано 2 0.25
Бупендза Аарон 2 0.25
Робинсон Майлз 1 0.13
Йедлин Деандре 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муюмба Тристан 2 0
Альмада Тьяго 2 0
Уайли Калеб 2 0
Гузан Брэд 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Силва Алешандре 1 0
Леннон Брукс 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 3 0
Нвободо Обинна 3 0
Кубо Юя 2 0
Йедлин Деандре 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Буха Павел 2 0
Орельяно Лука 2 0
Мерфи Ян 2 0
Миазга Мэтт 1 0
Бэрд Кори 1 0
Челентано Роман 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
Атланта Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Цинциннати
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Атланта Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Цинциннати
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
3
50%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
4
50%
46-60
5
42%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2
Цинциннати
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Цинциннати

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
6.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 3 3 3 17 - 16 12
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 2 5 1 12 - 11 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
11.
Остин
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
5.
Цинциннати
 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 7 12
7.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 14 11
9.
Торонто
 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 13 9
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
14.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 8 1 5 2 9 - 14 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 2 3 1 13 - 7 9
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Торонто
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Остин
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 5 0 5 - 5 5
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
8.
Торонто
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
9.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 7 2
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Цинциннати
2.13
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4.15
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3.65
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