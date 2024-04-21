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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
1:1
Первый тайм: 43'
Орландо Сити
0'
8' Желтая карточка
Янссон Робин
10' Желтая карточка
Хоакин Соса
1:0
16' Гол
Тойе Мейсон
20' Желтая карточка
Сируа Жонатан
1:1
22' Пенальти
Торрес Факундо

Ход матча

8'
 
Янссон Робин
10'
Хоакин Соса
 
16'
Тойе Мейсон
(Пьетт Самюэль)
1:0
20'
Сируа Жонатан
 
22'
1:1
Торрес Факундо
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Орландо Сити
3.45
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3.64
6.05
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Все Коэффициенты
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
11
Ласситер
Ариэль
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
4
Брекало
Давид
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
14
Лодейро
Николас
77
Ангуло
Иван
9
Муриэль
Луис
ФК Монреаль
3-4-1-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Орландо Сити

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
0:0
М
3:0
М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:0
М
0:2
М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

59
69

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.38
Мартинес Хосеф 2 0.25
Ласситер Ариэль 1 0.13
Фернандо Алварез 1 0.13
Тойе Мейсон 1 0.13
Янков Доминик 1 0.13
Сунуси Ибрахим 1 0.13
Вильсен Жюль-Антони 1 0.13
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Шуэньер Матьё 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 3 0.38
Лодейро Николас 1 0.13
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.13
Торрес Факундо 1 (1) 0.13
Брекало Давид 1 0.13
Линн Джек 1 0.13
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Охеда Мартин 0 0
Ангуло Иван 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 2 1
Уотерман Джоэл 3 0
Салиба Натан 1 1
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Зухир Рида 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 3 0
Вильдер Картахена 2 0
Фелипе 2 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Ангуло Иван 1 0
Макгуайр Дункан 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
2
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Орландо Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
2
40%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
30%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
5
36%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
7
50%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0
Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2

Результаты матчей

ФК Монреаль
Орландо Сити

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
2
3
3
1.5
1
2
2
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
6.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 3 3 3 17 - 16 12
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 2 5 1 12 - 11 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
11.
Остин
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
5.
Цинциннати
 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 7 12
7.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
8.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
10.
Торонто
 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
11.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
14.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 8 1 5 2 9 - 14 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 2 3 1 13 - 7 9
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Торонто
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Остин
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
7.
Торонто
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
9.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 7 2
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Интер Майами Месси Лионель 6 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Орландо Сити
3.45
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3.64
6.05
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