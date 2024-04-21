Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаЯнссон Робин
10' Желтая карточкаХоакин Соса
1:0
16' ГолТойе Мейсон
20' Желтая карточкаСируа Жонатан
1:1
22' ПенальтиТоррес Факундо
63' Желтая карточкаАраухо Сесар
77' Желтая карточкаУотерман Джоэл
87' Желтая карточкаЛасситер Ариэль
2:1
88' ГолЛасситер Ариэль
2:2
90' ГолАнгуло Иван
90'+10
Ход матча
8'
10'
16'
1:0
20'
22'
1:1
63'
77'
87'
88'
2:1
90'
2:2
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
ФК Монреаль
Орландо Сити
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.27
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.3
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
59
69
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.38
|Мартинес Хосеф
|2
|0.25
|Ласситер Ариэль
|2
|0.25
|Фернандо Алварез
|1
|0.13
|Тойе Мейсон
|1
|0.13
|Янков Доминик
|1
|0.13
|Сунуси Ибрахим
|1
|0.13
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0.13
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Пьетт Самюэль
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Шуэньер Матьё
|0
|0
|Сируа Жонатан
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|3
|0.38
|Лодейро Николас
|1
|0.13
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.13
|Ангуло Иван
|1
|0.13
|Торрес Факундо
|1 (1)
|0.13
|Брекало Давид
|1
|0.13
|Линн Джек
|1
|0.13
|Охеда Мартин
|0
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Салиба Натан
|1
|1
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Янков Доминик
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|3
|0
|Вильдер Картахена
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Ангуло Иван
|1
|0
|Араухо Сесар
|1
|0
|Макгуайр Дункан
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
2
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
2
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Орландо Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
2
40%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
5
31%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
8
50%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0
Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2
Результаты матчей
ФК Монреаль
Орландо Сити
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
22
33
22
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
53
44
26
17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|3:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|2:2 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|2:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 13
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|3:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|8 - 10
|3
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|0:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3