  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:2
Конец матча
Орландо Сити
0'
8' Желтая карточка
Янссон Робин
10' Желтая карточка
Хоакин Соса
1:0
16' Гол
Тойе Мейсон
20' Желтая карточка
Сируа Жонатан
1:1
22' Пенальти
Торрес Факундо
63' Желтая карточка
Араухо Сесар
77' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
87' Желтая карточка
Ласситер Ариэль
2:1
88' Гол
Ласситер Ариэль
2:2
90' Гол
Ангуло Иван
90'+10
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
11
Ласситер
Ариэль
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
4
Брекало
Давид
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
14
Лодейро
Николас
77
Ангуло
Иван
9
Муриэль
Луис
ФК Монреаль
3-4-1-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Орландо Сити

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
0:0
М
3:0
М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:0
М
0:2
М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

59
69

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.38
Мартинес Хосеф 2 0.25
Ласситер Ариэль 2 0.25
Фернандо Алварез 1 0.13
Тойе Мейсон 1 0.13
Янков Доминик 1 0.13
Сунуси Ибрахим 1 0.13
Вильсен Жюль-Антони 1 0.13
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Шуэньер Матьё 0 0
Сируа Жонатан 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 3 0.38
Лодейро Николас 1 0.13
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.13
Ангуло Иван 1 0.13
Торрес Факундо 1 (1) 0.13
Брекало Давид 1 0.13
Линн Джек 1 0.13
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Салиба Натан 1 1
Ласситер Ариэль 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Зухир Рида 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 3 0
Вильдер Картахена 2 0
Фелипе 2 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Ангуло Иван 1 0
Араухо Сесар 1 0
Макгуайр Дункан 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
ФК Монреаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
2
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Орландо Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
4
36%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
2
40%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
5
31%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
8
50%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0
Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2

Результаты матчей

ФК Монреаль
Орландо Сити

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
2
3
3
1.5
2
2
2
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
3.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 7 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
6.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 9 2 5 2 16 - 15 11
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
11.
Остин
 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
9.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 6 1 3 2 12 - 13 6
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 4 0 3 1 8 - 10 3
10.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Остин
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 3 2
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (1)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Араухо Сесар получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный