Тур: 1. Стадион: Citi Field.
1:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
20'
34'
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Джонс МалачиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
2.7
1.18
Среднее время на гол
33
76
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
2
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
45
82
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.44
|Фернандес Джулиан
|1
|0.11
|О'Тул Кевин
|1
|0.11
|Охеда Агустин
|1
|0.11
|Мартинес Алонсо
|1
|0.11
|Вольф Ханнес
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Паркс Китон
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|6
|0.67
|Страуд Джаред
|1
|0.11
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.11
|Сантуш Педру
|1
|0.11
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.11
|Пирани Габриэл
|1
|0.11
|Флетчер Кристиан
|1
|0.11
|Эррера Аарон
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркс Китон
|3
|1
|Сэндс Джеймс
|2
|1
|Перея Андрес
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Танасиевич Страхния
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Фриз Мэтт
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Джонс Малачи
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Страуд Джаред
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Хопкинс Джексон
|2
|0
|Маквей Кристофер
|1
|0
|Антли Коннер
|1
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Нью-Йорк Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
1
4
Нью-Йорк Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
44
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|6.
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|17 - 16
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|4.
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 7
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|11.
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|13.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|14.
|1:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 14
|8
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 7
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|9.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|3.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|7.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|9.
|0:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 7
|2
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|6 (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3