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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
2:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
20' Гол
Родригес Сантьяго
34' Желтая карточка
Акинмбони Матаи
50' Желтая карточка
Бартлетт Лукас
63' Желтая карточка
Бакрар Монсеф
2:0
90' Гол
Фернандес Джулиан
90'+7
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
26
Охеда
Агустин
10
Родригес
Сантьяго
17
Вольф
Ханнес
9
Бакрар
Монсеф
24
Боно
Александер
97
Маквей
Кристофер
3
Бартлетт
Лукас
45
Акинмбони
Матаи
25
Хопкинс
Джексон
8
Страуд
Джаред
10
Пирани
Габриэл
4
Пелтола
Матти
7
Сантуш
Педру
20
Бентеке
Кристиан
11
Дахоме
Кристиан
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-1-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:0
М
3:2
М
1:2
М
0:2
М
6:0
М
2:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
ОК
1:2
М
0:2
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
3:1
М
3:2
М
0:2
М
2:1
М
3:1

Голы

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

2.7
1.18

Среднее время на гол

33
76

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

2
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

45
82

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.44
Фернандес Джулиан 2 0.22
О'Тул Кевин 1 0.11
Охеда Агустин 1 0.11
Мартинес Алонсо 1 0.11
Вольф Ханнес 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Паркс Китон 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 6 0.67
Страуд Джаред 1 0.11
Клих Матеуш 1 (1) 0.11
Сантуш Педру 1 0.11
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.11
Пирани Габриэл 1 0.11
Флетчер Кристиан 1 0.11
Эррера Аарон 0 0
Антли Коннер 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркс Китон 3 1
Сэндс Джеймс 2 1
Перея Андрес 2 0
Иленчич Митя 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Танасиевич Страхния 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Бакрар Монсеф 1 0
Джонс Малачи 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 5 0
Эррера Аарон 5 0
Сантуш Педру 2 1
Бентеке Кристиан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Страуд Джаред 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Хопкинс Джексон 2 0
Маквей Кристофер 1 0
Антли Коннер 1 0
Ку-Дипьетро Теодор 1 0
Пелтола Матти 1 0
Бартлетт Лукас 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Нью-Йорк Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

1
4
Нью-Йорк Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
3.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 7 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
6.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 9 2 5 2 16 - 15 11
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
11.
Остин
 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
9.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 6 1 3 2 12 - 13 6
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 4 0 3 1 8 - 10 3
10.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Остин
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 3 2
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (1)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Акинмбони Матаи получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Вольф Ханнес сделал результативную передачу.
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