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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
2:1
Первый тайм: 43'
Нэшвилл
0'
0:1
3' Гол
Мьюл Алекс
1:1
11' Гол
Месси Лионель
27' Желтая карточка
Руис Давид
2:1
39' Гол
Бускетс Серхио
41' Желтая карточка
Вейгандт Марсело

Ход матча

3'
0:1
Мьюл Алекс
(Мухтар Хани)
11'
Месси Лионель
(Суарес Луис)
1:1
27'
Руис Давид
 
39'
Бускетс Серхио
(Месси Лионель)
2:1
41'
Вейгандт Марсело
 
42'
Афонсо Лео
Гомес Диего
 
Прогнозы 121
Интер Майами 96.7% (117)
X 3.3% (4)
Нэшвилл 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
21
Фрейре
Николас
33
Негри
Франко
24
Грессель
Юлиан
5
Бускетс
Серхио
41
Руис
Давид
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
20
Гомес
Диего
30
Паникко
Эллиот
22
Бауэр
Джош
3
МакНотон
Лукас
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
14
Шаффельбург
Джейкоб
10
Мухтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
Интер Майами
4-3-3
Нэшвилл
3-5-2

История личных встреч

Интер Майами
Нэшвилл

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЧК
3:1
ЛЧК
2:2
М
0:0
СИЦА
1:1
ОК
2:1
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 0.6
Месси Лионель 6 0.6
Гомес Диего 2 0.2
Кампана Леонардо 2 0.2
Тейлор Роберт 2 0.2
Альба Жорди 1 0.1
Афонсо Лео 1 0.1
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьюл Алекс 2 0.25
Сарридж Сэм 2 0.25
Банбери Тил 2 (2) 0.25
Мухтар Хани 1 0.13
Годой Анибал 1 0.13
Йервуд Дрю 1 0.13
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Мур Шак 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 4 0
Авилес Томас 4 0
Аллен Ноа 3 0
Альба Жорди 2 0
Бускетс Серхио 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Негри Франко 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Руис Давид 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 2 0
Йервуд Дрю 2 0
Махер Джек 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Дэвис Шон II 1 0
Бауэр Джош 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Нэшвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
6
Интер Майами
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
5
56%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
1
11%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
2
14%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2

Результаты матчей

Интер Майами
Нэшвилл

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
3
1.5
3
4
3
6
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
6.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 3 3 3 17 - 16 12
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 2 5 1 12 - 11 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
11.
Остин
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
5.
Цинциннати
 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 7 12
7.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
8.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
10.
Торонто
 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
11.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
14.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 8 1 5 2 9 - 14 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 2 3 1 13 - 7 9
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Торонто
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Остин
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
7.
Торонто
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
9.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 7 2
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Интер Майами Месси Лионель 6 (2)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    43'
    ГОЛ! 3:1! ОТМЕНА ГОЛА!
  • 42'
    Хани Мухтар подавал штрафной удар "Нэшвилла" с левого фланга, потом ещё Джейкоб Шаффельбург простреливал, но всё это бесполезно, блокировка мяча в итоге.
  • Замена
    41'
    Диего Гомеса уносят на носилках, и его вынужденно меняют у "Интер Майами" на Лео Афонсо
  • Желтая карточка
    40'
    Марсело Вейгандт из состава "Интер Майами" получает жёлтую карточку за фол в обороне на правом фланге против Джейкоба Шаффельбурга.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! СЕРХИО БУСКЕТС!
    Лионель Месси выполнил подачу углового с правого фланга в район ближней штанги, а Серхио Бускетс головой аккуратно подсёк мяч в дальний угол.
  • Травма, повреждение
    38'
    Потребовалась медицинская помощь игроку атаки "Интер Майами" Диего Гомесу, который наткнулся на Эллиота Паникко перед пасом Луису Суаресу.
  • Опасный момент
    37'
    Момент у "Интер Майами"! Эллиот Паникко подарил мяч в своей штрафной площади Диего Гомесу, который прострелил слева к дальней штанге, а удар Луиса Суареса почти на линии ворот заблокировал защитник "Нэшвилла".
  • Офсайд
    37'
    Положение "вне игры" зафиксировано в центральном круге у Луиса Суареса.
  • Фол, нарушение
    35'
    Анибал Годой отмечается нарушением правил в центре поля. Арбитр обходится без демонстрации жёлтой карточки.
  • 34'
    Типа в тренировочной манишке находится Тата Мартино в технической зоне. Интересно, возможно ли вообще научить игроков "Интер Майами" минимизировать свои ошибки.
  • Опасный момент
    33'
    Разыграл Лео Месси корнер с партнёром на правом фланге, последовала подача на дальний край вратарской, а там был нанесён удар по воротам головой Луиса Суареса, который отбил Эллиот Паникко.
  • Угловой
    32'
    Эллиот Паникко неудачно действует в своей штрафной площадке, выбивая мяч за лицевую линию. Это "Нэшвилл" дарит угловой "Интер Майами".
  • Угловой
    31'
    Угловой на левом фланге зарабатывает "Интер Майами", и отправляется Лео Месси исполнять его. Подача со стандарта летит к линии вратарской площади, откуда вторым этажом выбивают мяч визитёры.
  • 30'
    1,15 - 0,87. Это статистика по ожидаемым голам. Что касается ударов в створ ворот, то у "Интер Майами" таковых было три против одного у "Нэшвилла".
  • Опасный момент
    29'
    Момент! Лионель Месси улучил хорошую возможность для удара и саданул примерно с пятнадцати метров, но Эллиот Паникко не запаниковал и отразил мяч.
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    • Желтая карточка
      27'
      Показали, что потрогал арбитр карман на груди, куда вернул жёлтую карточку. Жёлтая карточка игроку "Интер Майами" досталась. Давид Руис схлопотал предупреждение за подкат в середине поля против оппонента.
    • 26'
      Спокойная минута только что получилась. На своей половине поля передавали друг другу мяч игроки "Интер Майами" и умудрились не потерять его.
    • 25'
      "Нэшвилл" в турнирной таблице Восточной конференции идёт значительно ниже, чем "Интер Майами", но по игре это не идентифицируется.
    • Фол, нарушение
      24'
      Юлиан Грессель сам падает за пределы поля, а также валит на газон Джейкоба Шаффельбурга, пытавшегося прорваться вперёд по левому флангу у "Нэшвилла".
    • Фол, нарушение
      24'
      А сейчас Джейкоб Шаффельбург прыгает в Марсело Вейгандта на левом фланге в центральной трети поля . Очевидный фол от футболиста "Нэшвилла".
    • Фол, нарушение
      23'
      Когда Хани Мухтар наконец-то навесил с правого фланга с корнера, Джош Бауэр нарушил правила в чужой вратарской, подтолкнув Дрейка Коллендера.
    • Угловой
      22'
      Очередной угловой заработали на правом фланге гости, и опять долго готовится исполнение стандартного положения.
    • 20'
      Опять что-то мудрят прямо возле своих ворот "цапли", реально с огнём играются, и везёт хозяевам сейчас не потерять мяч сзади во вратарской.
    • Угловой
      20'
      Больше минуты готовился корнер на левом фланге у "Нэшвилла", ничем опасным он не обернулся, как и захлебнувшаяся контратака команды "Интер Майами".
    • Опасный момент
      18'
      С линии ворот выносит мяч защитник "Интер Майами"! Сэм Сарридж замыкал пустые ворота после передачи справа, однако Томас Авилес исхитрился в падении вынести мяч на угловой и стал объектом благодарности своих партнёров.
    • 17'
      Весьма событийным выдался стартовый отрезок матча. Интересный футбол, где большое количество ошибок обеспечивает фестивальность.
    • Судья
      16'
      Хани Мухтар падает в чужой штрафной площадке, но пенальти просить не собирается. Может, сам он там поскользнулся. Повтор не дают, так что непонятно.
    • 15'
      Аут зарабатывает "Нэшвилл" в атаке на левом фланге. Следует длинный вброс мяча, и Дрейк Коллендер многих удивляет тем, что чётко ловит сферу в свои перчатки.
    • 14'
      Теперь уже "Нэшвилл" устроился чудить на своей половине поля. Атака хозяев, когда Месси попал в штангу, началась именно с такой гостевой обрезки.
    • Штанга
      13'
      Штанга! Лео Месси только что был близок к дублю, но пробил низом в левую боковую стойку. Где-то с пятнадцати метров наносился удар аргентинским форвардом.
    • 12'
      Если сказать, что у Месси один момент и один гол, это неправильно будет. Всё же второй свой момент реализовал Лео, который возник у него спустя секунды после первого.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЛИОНЕЛЬ МЕССИ!
      Откуда ни возьмись ответный гол пришёл! Первая атака "Интер Майами". Лео Месси взял игру на себя, прошёл вперёд к левому углу вратарской и пробил по воротам. Эллиот Паникко отразил мяч. Затем после отскока от Луиса Суареса мяч вернулся к Месси, и Лионель в падении отправил его в сетку.
    • 10'
      И продолжают непонятно чем заниматься игроки хозяев сзади. Розыгрыш вратаря с защитниками едва к потере мяча не приводит. Чудеса не прекращаются.
    • 9'
      Очень плохое начало матча в исполнении "Интер Майами". Вполне мог бы уже с более весомым счётом вести "Нэшвилл".
    • 8'
      Теперь аут в распоряжении "Нэшвилла" также на правом фланге. Есть далёкий вброс мяча, и ошибается на выходе Дрейк Коллендер, но реально опасного момента не получается.
    • Угловой
      7'
      На своей половине поля теряют сейчас мяч хозяева, и "Нэшвилл" зарабатывает очередной угловой удар на правом фланге. Зреет ещё один гол в ворота "Интер Майами".
    • 6'
      Не смогли войти нормально матч футболисты "Интер Майами", получили холодный душ на свои головы и до сих пор не могут прийти в себя.
    • Штанга
      5'
      Перекладина выручает "Интер Майами"! Новый угловой был у "Нэшвилла" на правом фланге, подача стандарта, а потом второй темп, где Джош Бауэр ногой с близкого расстояния попал в верхнюю планку, а отскок забрал Дрейк Коллендер.
    • 4'
      Принесло "Нэшвиллу" положительные плоды активное начало встречи. Хозяева сами помогли гостям, поразив свои ворота.
    • 3'
      Кстати, угловой, после которого случился гол, гости заработали в спорной ситуации. Давид Руис отправил там мяч за лицевую линию с падением Хани Мухтара. Но и без пенальти счёт 0:1 стал.
    • Гол в свои ворота
      2'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ФРАНКО НЕГРИ (В СВОИ ВОРОТА)!
      Подача углового пошла с правого фланга у "Нэшвилла" от Ханни Мухтара, а Франко Негри ближе к дальней штанге переправил мяч в сетку собственных ворот и дезориентировал Дрейка Коллендера.
    • 2'
      "Интер Майами" играет в розовой форме, в то время как у "Нэшвилла" чёрная амуниция.
    • 1'
      Сэм Сарридж собирался перехватить мяч в чужой штрафной площадке, но всё же не допустили грубого огреха защитники "Интер Майами".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 42'
      Гомес Диего уходит с поля. Афонсо Лео выходит вместо него
    • 41'
      Вейгандт Марсело получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Месси Лионель сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Бускетс Серхио бьет в цель!
    • 27'
      Руис Давид получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Суарес Луис сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Месси Лионель бьет в цель!
    • 3'
      Мухтар Хани сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Мьюл Алекс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится победой Интер Майами.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Майами 2:1 Нэшвилл

    Исход игры
    Интер Майами
    96.7% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Нэшвилл
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.72% (76)
    Меньше
    30.28% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    68.81% (75)
    Нет
    31.19% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    47.9% (58)
    2:0 Интер Майами
    14.9% (18)
    1:0 Интер Майами
    10.7% (13)
    3:1 Интер Майами
    9.1% (11)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Интер Майами
    1.7% (2)
    3:2 Интер Майами
    1.7% (2)
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