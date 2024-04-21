Момент у "Интер Майами"! Эллиот Паникко подарил мяч в своей штрафной площади Диего Гомесу, который прострелил слева к дальней штанге, а удар Луиса Суареса почти на линии ворот заблокировал защитник "Нэшвилла".

Потребовалась медицинская помощь игроку атаки "Интер Майами" Диего Гомесу, который наткнулся на Эллиота Паникко перед пасом Луису Суаресу.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! СЕРХИО БУСКЕТС! Лионель Месси выполнил подачу углового с правого фланга в район ближней штанги, а Серхио Бускетс головой аккуратно подсёк мяч в дальний угол.

Марсело Вейгандт из состава "Интер Майами" получает жёлтую карточку за фол в обороне на правом фланге против Джейкоба Шаффельбурга.

Диего Гомеса уносят на носилках, и его вынужденно меняют у "Интер Майами" на Лео Афонсо

Хани Мухтар подавал штрафной удар "Нэшвилла" с левого фланга, потом ещё Джейкоб Шаффельбург простреливал, но всё это бесполезно, блокировка мяча в итоге.

Момент! Лионель Месси улучил хорошую возможность для удара и саданул примерно с пятнадцати метров, но Эллиот Паникко не запаниковал и отразил мяч.

1,15 - 0,87. Это статистика по ожидаемым голам. Что касается ударов в створ ворот, то у "Интер Майами" таковых было три против одного у "Нэшвилла".

Угловой на левом фланге зарабатывает "Интер Майами", и отправляется Лео Месси исполнять его. Подача со стандарта летит к линии вратарской площади, откуда вторым этажом выбивают мяч визитёры.

Эллиот Паникко неудачно действует в своей штрафной площадке, выбивая мяч за лицевую линию. Это "Нэшвилл" дарит угловой "Интер Майами".

Разыграл Лео Месси корнер с партнёром на правом фланге, последовала подача на дальний край вратарской, а там был нанесён удар по воротам головой Луиса Суареса, который отбил Эллиот Паникко.

Типа в тренировочной манишке находится Тата Мартино в технической зоне. Интересно, возможно ли вообще научить игроков "Интер Майами" минимизировать свои ошибки.

Анибал Годой отмечается нарушением правил в центре поля. Арбитр обходится без демонстрации жёлтой карточки.

Положение "вне игры" зафиксировано в центральном круге у Луиса Суареса.

27' Показали, что потрогал арбитр карман на груди, куда вернул жёлтую карточку. Жёлтая карточка игроку "Интер Майами" досталась. Давид Руис схлопотал предупреждение за подкат в середине поля против оппонента.

26' Спокойная минута только что получилась. На своей половине поля передавали друг другу мяч игроки "Интер Майами" и умудрились не потерять его.

25' "Нэшвилл" в турнирной таблице Восточной конференции идёт значительно ниже, чем "Интер Майами", но по игре это не идентифицируется.

24' Юлиан Грессель сам падает за пределы поля, а также валит на газон Джейкоба Шаффельбурга, пытавшегося прорваться вперёд по левому флангу у "Нэшвилла".

24' А сейчас Джейкоб Шаффельбург прыгает в Марсело Вейгандта на левом фланге в центральной трети поля . Очевидный фол от футболиста "Нэшвилла".

23' Когда Хани Мухтар наконец-то навесил с правого фланга с корнера, Джош Бауэр нарушил правила в чужой вратарской, подтолкнув Дрейка Коллендера.

22' Очередной угловой заработали на правом фланге гости, и опять долго готовится исполнение стандартного положения.

20' Опять что-то мудрят прямо возле своих ворот "цапли", реально с огнём играются, и везёт хозяевам сейчас не потерять мяч сзади во вратарской.

20' Больше минуты готовился корнер на левом фланге у "Нэшвилла", ничем опасным он не обернулся, как и захлебнувшаяся контратака команды "Интер Майами".