Тур: 1. Стадион: Чейз.
Позже
История личных встреч
Интер Майами
Нэшвилл
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|6
|0.67
|Месси Лионель
|5
|0.56
|Гомес Диего
|2
|0.22
|Кампана Леонардо
|2
|0.22
|Тейлор Роберт
|2
|0.22
|Альба Жорди
|1
|0.11
|Афонсо Лео
|1
|0.11
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|2
|0.29
|Банбери Тил
|2 (2)
|0.29
|Годой Анибал
|1
|0.14
|Мухтар Хани
|1
|0.14
|Мьюл Алекс
|1
|0.14
|Йервуд Дрю
|1
|0.14
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|4
|0
|Авилес Томас
|4
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|2
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
|Бауэр Джош
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Нэшвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
6
Интер Майами
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
12
2
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
50%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
5
56%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
1
11%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2
Результаты матчей
Интер Майами
Нэшвилл
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
52
63
34
36
18
18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 14
|15
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3
Прогнозы на матч Интер Майами - Нэшвилл
Исход игры
Интер Майами
100% (29)
Ничья
0% (0)
Нэшвилл
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (20)
Меньше
31.03% (9)
Обе команды забьют
Да
65.52% (19)
Нет
34.48% (10)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
51.7% (15)
2:0 Интер Майами
20.7% (6)
3:1 Интер Майами
13.8% (4)
1:0 Интер Майами
10.3% (3)
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