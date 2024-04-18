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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Нэшвилл
Прогнозы 29
Интер Майами 100% (29)
X 0% (0)
Нэшвилл 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нэшвилл
1.49
6.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Майами
Нэшвилл

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЧК
3:1
ЛЧК
2:2
М
0:0
СИЦА
1:1
ОК
2:1
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 0.67
Месси Лионель 5 0.56
Гомес Диего 2 0.22
Кампана Леонардо 2 0.22
Тейлор Роберт 2 0.22
Альба Жорди 1 0.11
Афонсо Лео 1 0.11
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 2 0.29
Банбери Тил 2 (2) 0.29
Годой Анибал 1 0.14
Мухтар Хани 1 0.14
Мьюл Алекс 1 0.14
Йервуд Дрю 1 0.14
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Мур Шак 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 4 0
Авилес Томас 4 0
Аллен Ноа 3 0
Альба Жорди 2 0
Бускетс Серхио 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Негри Франко 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 2 0
Йервуд Дрю 2 0
Махер Джек 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Дэвис Шон II 1 0
Бауэр Джош 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Нэшвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
6
Интер Майами
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
5
56%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
1
11%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
2
14%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2

Результаты матчей

Интер Майами
Нэшвилл

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
3
1.5
3
4
3
6
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 2 5 1 12 - 11 11
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Остин
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Интер Майами
 Заявка 9 4 3 2 19 - 14 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
4.
Коламбус Крю
 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5.
Цинциннати
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
7.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
8.
ФК Монреаль
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Торонто
 Заявка 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Остин
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Орландо Сити
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Нэшвилл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 17 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 29
    Интер Майами 100% (29)
    X 0% (0)
    Нэшвилл 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Нэшвилл
    1.49
    6.50
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    6.40
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Нэшвилл

    Исход игры
    Интер Майами
    100% (29)
    Ничья
    0% (0)
    Нэшвилл
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.97% (20)
    Меньше
    31.03% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (19)
    Нет
    34.48% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    51.7% (15)
    2:0 Интер Майами
    20.7% (6)
    3:1 Интер Майами
    13.8% (4)
    1:0 Интер Майами
    10.3% (3)
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