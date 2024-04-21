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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
2:2
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
0:1
10' Гол
Мора Фелипе
1:1
51' Гол
Эрнандес Хуан
1:2
57' Гол
Морено Сантьяго
59' Желтая карточка
Родригес Джонатан
2:2
74' Гол
Морейра Стивен
80' Желтая карточка
Завадски Шон
90'+8
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
3
Сандс
Уилл
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
10
Росси
Диего
14
Йебоа
Яв
9
Эрнандес
Хуан
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
4
Миллер
Камаль
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
Коламбус Крю
3-4-2-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Портленд Тимберс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

М
3:2
М
1:1
М
1:3
М
3:2
М
3:2
М
2:1
М
1:2
М
1:2
М
3:3
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
1:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 4 0.44
Моррис Эйдан 2 0.22
Рассел-Роу Джейсен 2 0.22
Завадски Шон 1 0.11
Фарси Мохамед 1 0.11
Морейра Стивен 1 0.11
Хинестроза Марино 1 0.11
Росси Диего 0 0
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.44
Мора Фелипе 4 0.44
Антони 3 0.33
Морено Сантьяго 2 0.22
Уильямсон Эрик 1 0.11
Родригес Джонатан 1 0.11
Миллер Эрик 1 0.11
Асприлья Дайрон 1 0.11
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 1 1
Росси Диего 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Йебоа Яв 1 0
Завадски Шон 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миллер Камаль 3 0
Крепо Максим 1 1
Чара Диего 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Макгро Зак 2 0
Родригес Джонатан 1 0
Мора Фелипе 1 0
Миллер Эрик 1 0
Жупарич Дарио 1 0
Феррейра Эвандер 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
7
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
7
Коламбус Крю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
1
11%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
8%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
22%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
3
33%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1
Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Портленд Тимберс

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
1
8
2.5
2
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
3.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 7 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
6.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 9 2 5 2 16 - 15 11
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
11.
Остин
 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
9.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 6 1 3 2 12 - 13 6
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 4 0 3 1 8 - 10 3
10.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Остин
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 3 2
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (1)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
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    • 46'
      Сандс Уилл уходит с поля. Рассел-Роу Джейсен выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Уильямсон Эрик сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Мора Фелипе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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