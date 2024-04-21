Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
2:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолМора Фелипе
1:1
51' ГолЭрнандес Хуан
1:2
57' ГолМорено Сантьяго
59' Желтая карточкаРодригес Джонатан
2:2
74' ГолМорейра Стивен
80' Желтая карточкаЗавадски Шон
90'+8
Ход матча
10'
0:1
51'
1:1
57'
74'
2:2
80'
10
Росси
Диего
14
Йебоа
Яв
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Коламбус Крю
Портленд Тимберс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.62
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|4
|0.44
|Моррис Эйдан
|2
|0.22
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.22
|Завадски Шон
|1
|0.11
|Фарси Мохамед
|1
|0.11
|Морейра Стивен
|1
|0.11
|Хинестроза Марино
|1
|0.11
|Росси Диего
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.44
|Мора Фелипе
|4
|0.44
|Антони
|3
|0.33
|Морено Сантьяго
|2
|0.22
|Уильямсон Эрик
|1
|0.11
|Родригес Джонатан
|1
|0.11
|Миллер Эрик
|1
|0.11
|Асприлья Дайрон
|1
|0.11
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Росси Диего
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Завадски Шон
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миллер Камаль
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Чара Диего
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
7
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
7
Коламбус Крю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
1
11%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
8%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
22%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
3
33%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1
Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Портленд Тимберс
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
72
18
27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|3:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|2:2 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|2:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 13
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|3:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|8 - 10
|3
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|0:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3