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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:0
Первый тайм: 18'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
8' Желтая карточка
Петретта Рауль

Ход матча

8'
Петретта Рауль
 
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.40
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Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
15
Гомис
Никесон
17
Рустед
Сигурд
28
Петретта
Рауль
19
Франклин
Кобе
16
Спайсер
Тайрис
20
Флорес
Дейби
8
Лонгстафф
Мэттью
10
Бернардески
Федерико
21
Осорио
Джонатан
99
Овусу
Принс-Осеи
1
Равас
Генрих
12
Лима
Ник
88
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
34
Спаулдинг
Райан
29
Бак
Ноуэл
8
Полстер
Мэтт
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
21
Хиль
Начо
9
Вриони
Джакомо
Торонто
3-4-2-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Нью-Инглэнд Революшн

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед

37 матчей

29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед

История матчей

М
0:1
М
2:1
М
0:2
М
2:2
М
0:0
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
4:1
М
3:2
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
2:2
М
0:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:2

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
0.95

Среднее время на гол

53
94

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.54
1.19

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
31

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу Принс-Осеи 3 0.33
Инсинье Лоренцо 2 0.22
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.11
Осорио Джонатан 1 0.11
Спайсер Тайрис 1 0.11
Бернардески Федерико 0 0
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Лонгстафф Мэттью 0 0
Керр Деандре 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 3 0.38
Хиль Начо 1 0.13
Вриони Джакомо 1 0.13
Полстер Мэтт 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 4 1
Бернардески Федерико 3 0
Осорио Джонатан 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Джонсон Шон 2 0
Флорес Дейби 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Акинола Айо 1 0
Петретта Рауль 1 0
Гомис Никесон 1 0
Спайсер Тайрис 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харкс Иэн 4 0
Вриони Джакомо 2 1
Хиль Карлес 3 0
Полстер Мэтт 3 0
Чанкалай Томас 2 0
Хиль Начо 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0

Результаты матчей

Торонто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Торонто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
2
Торонто
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
3
33%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1

Результаты матчей

Торонто
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Торонто
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
6.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 3 3 3 17 - 16 12
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 2 5 1 12 - 11 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
11.
Остин
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
5.
Цинциннати
 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 7 13
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 7 12
7.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 14 11
9.
Торонто
 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 9 2 5 2 12 - 12 11
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 13 9
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
14.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 8 1 5 2 9 - 14 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 2 3 1 13 - 7 9
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Торонто
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Остин
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 5 0 5 - 5 5
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
8.
Торонто
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
9.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 7 2
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Петретта Рауль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.40
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3.55
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3.20
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Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
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