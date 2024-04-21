Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаПетретта Рауль
30' Желтая карточкаХиль Начо
42' Желтая карточкаПолстер Мэтт
43' Желтая карточкаОсорио Джонатан
65' Желтая карточкаЛонгстафф Мэттью
1:0
66' ГолОвусу Принс-Осеи
1:0
76' Не забитый пенальтиБернардески Федерико
90'+7
Ход матча
30'
42'
43'
65'
66'
76'
20
Флорес
Дейби
12
Лима
Ник
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
21
Хиль
Начо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед
37 матчей
29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
0.95
Среднее время на гол
53
94
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
57
44
Голов в среднем за матч
1.54
1.19
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу Принс-Осеи
|4
|0.44
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.22
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.11
|Осорио Джонатан
|1
|0.11
|Спайсер Тайрис
|1
|0.11
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Лонгстафф Мэттью
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|3
|0.38
|Хиль Начо
|1
|0.13
|Вриони Джакомо
|1
|0.13
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|4
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Джонсон Шон
|2
|0
|Петретта Рауль
|2
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|Гомис Никесон
|1
|0
|Спайсер Тайрис
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Вриони Джакомо
|2
|1
|Хиль Карлес
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Торонто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
2
Торонто
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
5
36%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Результаты матчей
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|3:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|2:2 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|2:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 13
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|3:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|8 - 10
|3
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|0:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3