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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:3
Второй тайм: 79'
Реал Солт-Лейк
0'
15' Желтая карточка
Акоста Келлин
0:1
24' Гол
Гомес Карлос
31' Желтая карточка
Гомес Карлос
0:2
33' Гол
Аранго Кристиан
0:3
37' Гол
Аранго Кристиан
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
27
Аригони
Аллан
23
Акоста
Келлин
31
Наварро
Федерико
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
9
Кейперс
Уго
35
Биверс
Гэвин
2
Броди
Эндрю
19
Себастьян
Жоффр
3
Овьедо
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
17
Барахас
Фидель
9
Аранго
Кристиан
Чикаго Файр
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
78.9%
10.6%
2 победы 15 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:3
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
М
0:0
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.14

Среднее время на гол

135
78

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

0.89
0.95

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

100
95

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Брайан 3 (1) 0.33
Герберс Фабиан 2 0.22
Шакири Джердан 2 (2) 0.22
Кейперс Уго 2 0.22
Хайле-Селассие Марен 1 0.11
Акоста Келлин 1 0.11
Кцихос Рафаэль 0 0
Теран Карлос 0 0
Брэди Крис 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 8 (1) 0.89
Гомес Карлос III 3 0.33
Катранис Александрос 1 0.11
Джулио Андерсон 1 0.11
Енели Эмека 1 0.11
Луна Диего 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Крукс Мэтт 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Келлин 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Кцихос Рафаэль 2 0
Барлоу Том 2 0
Аригони Аллан 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Теран Карлос 0 1
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Брэди Крис 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 3 0
Вера Брайан 3 0
Макмат Зак 2 0
Охеда Брайан 2 0
Дэвис Боде 2 0
Енели Эмека 2 0
Руис Пабло 1 0
Гомес Карлос III 1 0
Крукс Мэтт 1 0
Аранго Кристиан 1 0
Луна Диего 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
2
Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
6
Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Реал Солт-Лейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
57%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
5
45%
3
27%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
3
21%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1
Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Результаты матчей

Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
3.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 7 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
6.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 9 2 5 2 16 - 15 11
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
11.
Остин
 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
9.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 6 1 3 2 12 - 13 6
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 4 0 3 1 8 - 10 3
10.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Остин
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 3 2
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (1)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Чикаго Файр
    Ничья
    Реал Солт-Лейк
    31.00
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    3.60
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    3.50
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