Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:3
Второй тайм: 79'
0'
15' Желтая карточкаАкоста Келлин
0:1
24' ГолГомес Карлос
31' Желтая карточкаГомес Карлос
0:2
33' ГолАранго Кристиан
0:3
37' ГолАранго Кристиан
Ход матча
15'
24'
31'
33'
0:2
37'
0:3
34
Брэди
Крис
35
Биверс
Гэвин
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Гозо ЗавьерПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
78.9%
10.6%
2 победы 15 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.14
Среднее время на гол
135
78
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
0.89
0.95
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
100
95
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Брайан
|3 (1)
|0.33
|Герберс Фабиан
|2
|0.22
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.22
|Кейперс Уго
|2
|0.22
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.11
|Акоста Келлин
|1
|0.11
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Теран Карлос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|8 (1)
|0.89
|Гомес Карлос III
|3
|0.33
|Катранис Александрос
|1
|0.11
|Джулио Андерсон
|1
|0.11
|Енели Эмека
|1
|0.11
|Луна Диего
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Крукс Мэтт
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Келлин
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Аригони Аллан
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Теран Карлос
|0
|1
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|3
|0
|Вера Брайан
|3
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Енели Эмека
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Гомес Карлос III
|1
|0
|Крукс Мэтт
|1
|0
|Аранго Кристиан
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
2
Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
6
Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Реал Солт-Лейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
57%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
5
45%
3
27%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
3
21%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1
Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Результаты матчей
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
35
17
26
17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|3:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|2:2 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|2:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 13
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|3:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|8 - 10
|3
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|0:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3