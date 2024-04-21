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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
2:2
Второй тайм: 75'
Сент-Луис Сити
0'
1:0
17' Гол
Пулидо Алан
1:1
31' Гол
Клаусс Жоао
1:2
45' Гол
Помпеу Селио
45' Желтая карточка
Саллой Даниэль
47' Желтая карточка
Радоя Неманья
63' Желтая карточка
Паркер Тим
2:2
65' Гол
Саллой Даниэль
71' Желтая карточка
Дэвис Якоб
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
5
Росеро
Даниэль
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
23
Агада
Уильям
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
13
Марканич
Энтони
7
Острак
Томаш
8
Дуркин
Кристофер
21
Альм
Расмус
19
Вассилев
Индиана
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Сент-Луис Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
1:4
М
4:1
М
2:1
М
4:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.4

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

34
64

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 3 0.33
Агада Уильям 3 0.33
Пулидо Алан 2 0.22
Вальтер Реми 2 0.22
Росеро Даниэль 2 0.22
Саллой Даниэль 1 0.11
Дэвис Якоб 1 0.11
Радоя Неманья 1 0.11
Варгас Аленис 1 0.11
Расселл Джонни 0 0
Родригес Мемо 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Володер Роберт 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Помпеу Селио 3 0.33
Клаусс Жоао 3 (1) 0.33
Адениран Сэмюэл 2 0.22
Вассилев Индиана 1 0.11
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.11
Нильссон Йоаким 1 0.11
Яро Джошуа 1 0.11
Острак Томаш 1 0.11
Альм Расмус 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Марканич Энтони 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 4 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Расселл Джонни 2 0
Радоя Неманья 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Родригес Мемо 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Фонтас Андреу 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 4 0
Тотлэнд Томас 4 0
Дуркин Кристофер 4 0
Нильссон Йоаким 2 0
Острак Томаш 2 0
Марканич Энтони 2 0
Помпеу Селио 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Альм Расмус 1 0
Блом Нджабуло 1 0
Вассилев Индиана 1 0
Адениран Сэмюэл 1 0
Джексон Азиэл 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
5
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Спортинг Канзас-Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

10
5
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
20%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
5
45%
1
11%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
14%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

13
12
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
6
46%
2
17%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Сент-Луис Сити

Точный счет

2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
3.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 7 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
6.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 9 2 5 2 16 - 15 11
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
11.
Остин
 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
9.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 6 1 3 2 12 - 13 6
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Реал Солт-Лейк
 3:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Сент-Луис Сити
 2:2 Заявка 4 0 3 1 8 - 10 3
10.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Остин
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 3 2
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (1)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Саллой Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Клаусс Жоао сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Помпеу Селио бьет в цель!
  • 31'
    Альм Расмус сделал результативную передачу.
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    Спортинг Канзас-Сити
    Ничья
    Сент-Луис Сити
    7.80
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    3.80
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    1.56
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