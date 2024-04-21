Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
2:2
Второй тайм: 75'
0'
1:0
17' ГолПулидо Алан
1:1
31' ГолКлаусс Жоао
1:2
45' ГолПомпеу Селио
45' Желтая карточкаСаллой Даниэль
47' Желтая карточкаРадоя Неманья
63' Желтая карточкаПаркер Тим
2:2
65' ГолСаллой Даниэль
71' Желтая карточкаДэвис Якоб
Ход матча
17'
1:0
31'
1:1
45'
1:2
45'
47'
63'
65'
2:2
71'
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
21
Альм
Расмус
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Пьер КэйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Сент-Луис Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
1.4
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
34
64
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|3
|0.33
|Агада Уильям
|3
|0.33
|Пулидо Алан
|2
|0.22
|Вальтер Реми
|2
|0.22
|Росеро Даниэль
|2
|0.22
|Саллой Даниэль
|1
|0.11
|Дэвис Якоб
|1
|0.11
|Радоя Неманья
|1
|0.11
|Варгас Аленис
|1
|0.11
|Расселл Джонни
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Помпеу Селио
|3
|0.33
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|0.33
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.22
|Вассилев Индиана
|1
|0.11
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.11
|Нильссон Йоаким
|1
|0.11
|Яро Джошуа
|1
|0.11
|Острак Томаш
|1
|0.11
|Альм Расмус
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|4
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Расселл Джонни
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Фонтас Андреу
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|4
|0
|Тотлэнд Томас
|4
|0
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Острак Томаш
|2
|0
|Марканич Энтони
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Блом Нджабуло
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Адениран Сэмюэл
|1
|0
|Джексон Азиэл
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
5
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Спортинг Канзас-Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
10
5
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
20%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
5
45%
1
11%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
14
11
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
14%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
13
12
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
6
46%
2
17%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Сент-Луис Сити
Точный счет
2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
44
26
17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|3:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|2:2 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|9.
|2:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 15
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|2:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 13
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|3:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|8 - 10
|3
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|0:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3