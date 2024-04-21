Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
2:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаИбеага Себастьен
1:0
45' Гол в свои воротаИбеага Себастьен
2:0
49' ГолХаррис Кельвин
61' Желтая карточкаДжункуа Сэм
2:1
87' ГолМуса Петар
90' Желтая карточкаФаррингтон Логан
90'+9
Ход матча
27'
45'
1:0
49'
2:0
61'
87'
2:1
90'
64
Бомбито
Мойс
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
11
Сили
Данте
18
Фрейзер
Лиам
31
Анса
Юджин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
- Полузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Даллас
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед
43 матча
34.9%
32.6%
32.5%
15 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.6%
44.2%
37.2%
8 побед 19 ничьих 16 побед
Второй тайм
41.9%
34.9%
23.2%
18 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
79
Всего голов
38
16
Голов в среднем за матч
1.65
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
68
42
Голов в среднем за матч
1.58
0.98
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
Среднее время на гол
56
92
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|4 (3)
|0.44
|Бассетт Коул
|3
|0.33
|Михайлович Джордже
|2
|0.22
|Харрис Кельвин
|2
|0.22
|Кабрал Кевин
|1
|0.11
|Бомбито Мойс
|1
|0.11
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|2
|0.25
|Анса Юджин
|1
|0.13
|Феррейра Хесус
|1
|0.13
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.13
|Льетгет Себастьян
|1
|0.13
|Сили Данте
|1
|0.13
|Фрейзер Лиам
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Камунго Бернард
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|2
|0
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арриола Пол
|2
|0
|Фрейзер Лиам
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Фаррингтон Логан
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Даллас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
2
Колорадо Рэпидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Даллас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
4
36%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Даллас
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
54
17
27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 16
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (2)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|5