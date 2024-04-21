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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
2:1
Конец матча
Даллас
0'
27' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
1:0
45' Гол в свои ворота
Ибеага Себастьен
2:0
49' Гол
Харрис Кельвин
61' Желтая карточка
Джункуа Сэм
2:1
87' Гол
Муса Петар
90' Желтая карточка
Фаррингтон Логан
90'+9
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
23
Бассетт
Коул
18
Ларраз
Оливер
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
3
Гонсалес
Омар
29
Джункуа
Сэм
7
Арриола
Пол
11
Сили
Данте
14
Ильяраменди
Асьер
18
Фрейзер
Лиам
8
Льетгет
Себастьян
9
Муса
Петар
31
Анса
Юджин
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Даллас
3-4-1-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Даллас

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед

43 матча

34.9%
32.6%
32.5%
15 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.6%
44.2%
37.2%
8 побед 19 ничьих 16 побед

Второй тайм

41.9%
34.9%
23.2%
18 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
ОК
3:1
М
0:1
М
1:1
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
0:4
М
0:1
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:2
М
1:2
М
0:2
М
1:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
79

Всего голов

38
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

68
42

Голов в среднем за матч

1.58
0.98

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
40

Среднее время на гол

56
92

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 4 (3) 0.44
Бассетт Коул 3 0.33
Михайлович Джордже 2 0.22
Харрис Кельвин 2 0.22
Кабрал Кевин 1 0.11
Бомбито Мойс 1 0.11
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 2 0.25
Анса Юджин 1 0.13
Феррейра Хесус 1 0.13
Ильяраменди Асьер 1 0.13
Льетгет Себастьян 1 0.13
Сили Данте 1 0.13
Фрейзер Лиам 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Камунго Бернард 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Япи Даррен 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0
Бомбито Мойс 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арриола Пол 2 0
Фрейзер Лиам 2 0
Сили Данте 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Фаррингтон Логан 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Даллас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
2
Колорадо Рэпидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Даллас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
4
36%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Даллас

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
1
7
2
7
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
6.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
7.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 5 2 17 - 16 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 8 6
13.
Даллас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 9 5 3 1 12 - 7 18
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
9.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 2 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 6 11
2.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (2)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Анса Юджин уходит с поля. Фаррингтон Логан выходит вместо него
    • 55'
      Данте Сили уходит с поля. Bernard Kamungo выходит вместо него
    • 49'
      Кабрал Кевин сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Харрис Кельвин бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Ибеага Себастьен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 27'
      Ибеага Себастьен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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