Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:1
Второй тайм: 59'
Ход матча
43'
58'
0:1
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
15
Утвик
Бьорн
20
Кубас
Андрес
45
Вите
Педро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
22
Али
Ахмед
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Защитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
22 Али АхмедНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
92 Хердман ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
39 матчей
46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.2%
43.6%
28.2%
11 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.2%
33.3%
20.5%
18 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.95
1.3
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.05
1.11
Среднее время на гол
85
81
Всего голов
58
47
Голов в среднем за матч
1.49
1.21
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|4 (3)
|0.5
|Мусовски Дэниел
|1
|0.13
|Моррис Джордан
|1
|0.13
|Рольдан Александер
|1
|0.13
|Тевес Дилан
|1
|0.13
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.13
|Руснак Альберт
|0
|0
|Ролдан Кристиан
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|3
|0.38
|Уайт Брайан
|3
|0.38
|Голд Райан
|2
|0.25
|Рапосо Райан
|2
|0.25
|Шёпф Алессандро
|1
|0.13
|Али Ахмед
|1
|0.13
|Крейлах Дамир
|1
|0.13
|Веселинович Ранко
|1
|0.13
|Лаборда Матиас
|1
|0.13
|Кубас Андрес
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раген Джексон
|2
|1
|Толо Нуху
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Моррис Джордан
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Рольдан Александер
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|4
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Али Ахмед
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Пико Фабрис
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ванкувер Уайткэпс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
8
Сиэтл Саундерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
23
12
23
12
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
43
16
34
16
16
16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 16
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 1
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (2)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|5