  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
43' Красная карточка
Раген Джексон
45' Желтая карточка
Веселинович Ранко
0:1
58' Гол
Голд Райан
70' Желтая карточка
Мусовски Дэниел
0:2
71' Гол
Уайт Брайан
75' Красная карточка
Рольдан Александер
79' Желтая карточка
Уайт Брайан
86' Желтая карточка
Кубас Андрес
90'+6
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
1
Такаока
Ёхеи
15
Утвик
Бьорн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
3
Адекугбе
Сэм
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
45
Вите
Педро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
22
Али
Ахмед
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

39 матчей

46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.2%
43.6%
28.2%
11 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.2%
33.3%
20.5%
18 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

М
0:0
М
2:3
М
2:0
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:0
М
1:2
ЛЧК
3:0
М
0:3
ЛЧК
1:1
М
0:3
М
0:2
М
0:1
М
1:0
М
2:2
М
1:4
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
2:2
М
1:3
М
2:2
USL
2:3

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.95
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.05
1.11

Среднее время на гол

85
81

Всего голов

58
47

Голов в среднем за матч

1.49
1.21

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 4 (3) 0.5
Мусовски Дэниел 1 0.13
Моррис Джордан 1 0.13
Рольдан Александер 1 0.13
Тевес Дилан 1 0.13
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.13
Руснак Альберт 0 0
Ролдан Кристиан 0 0
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 4 0.5
Голд Райан 3 0.38
Пико Фабрис 3 0.38
Рапосо Райан 2 0.25
Шёпф Алессандро 1 0.13
Али Ахмед 1 0.13
Крейлах Дамир 1 0.13
Веселинович Ранко 1 0.13
Лаборда Матиас 1 0.13
Блэкмон Тристан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Вите Педро 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раген Джексон 2 1
Толо Нуху 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Рольдан Александер 1 1
Руидиас Рауль 1 0
Моррис Джордан 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Уайт Брайан 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Али Ахмед 1 0
Голд Райан 1 0
Адекугбе Сэм 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Пико Фабрис 1 0
Блэкмон Тристан 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Сиэтл Саундерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ванкувер Уайткэпс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
8
Сиэтл Саундерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ванкувер Уайткэпс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 5 1 2 17 - 9 16
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
7.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 5 2 17 - 16 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 1 3 4 9 - 9 6
13.
Даллас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
9.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (2)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Веселинович Ранко получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Руидиас Рауль уходит с поля. Арреага Хавьер выходит вместо него
    • 43'
      УДАЛЕНИЕ! - Раген Джексон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный