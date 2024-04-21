Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
0:1
Второй тайм: 66'
Ход матча
8'
0:1
28'
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Защитник
-
91 Мюллер ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тильман Тимоти
|3
|0.33
|Буанга Денис
|3 (2)
|0.33
|Богуш Матеуш
|3
|0.33
|Атуэста Эдуард
|2
|0.22
|Моралес Давид
|1
|0.11
|Оливера Кристиан
|1
|0.11
|Санчес Илье
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|6 (1)
|0.67
|Ванзейр Данте
|1
|0.11
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.11
|Амайя Фрэнки
|1
|0.11
|Кармона Викельман
|1
|0.11
|Маноэль Элиас
|1
|0.11
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Паленсия Серги
|3
|0
|Тильман Тимоти
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Санчес Илье
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Эдельман Даниэль
|1
|1
|Амайя Фрэнки
|2
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
6
Лос-Анджелес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
1
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
3
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0
Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
21
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
53
44
17
17
17
17
17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 16
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (2)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|5