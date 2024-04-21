Тур: 4.
Ход матча
41'
43'
33
Экман
Оскар
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
11 Hugo Tilly
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Якуб АнтониоНападающий
-
22 Noel Sallum
-
-
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.25
|Каллудра Лиридон
|1
|0.25
|Gabriel Sandberg
|1
|0.25
|Крезич Даниэль
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|2
|0.5
|Эдквист Адриан
|2
|0.5
|Энглунд Лео
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гефле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Оддевольд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1
Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Оддевольд - Юнгшиле 1:0 Оддевольд - Твоокер 4:0
Гефле
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5
Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6
Результаты матчей
Оддевольд
Гефле
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Гефле
|Йельте Якоб
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|2
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|2