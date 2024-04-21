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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 4.
Оддевольд
1:0
Перерыв
Гефле
0'
1:0
41' Гол
Каллудра Лиридон
43' Желтая карточка
Oscar Berntsson

Ход матча

41'
Каллудра Лиридон
(Gustav Forssell)
1:0
43'
Oscar Berntsson
 
Лучшие коэффициенты
Оддевольд
Ничья
Гефле
3.60
3.47
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5.70
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Все Коэффициенты
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
23
Viktor
Krueger
8
Oscar
Berntsson
18
Gustav
Forssell
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
12
Крезич
Даниэль
15
Аль-Хамлави
Ассад
17
Olle
Kjellman
Olblad
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
7
Эдквист
Адриан
14
Sebastian
Friman
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
18
Constantino
Capotondi
9
Йельте
Якоб
11
Энглунд
Лео
Оддевольд
3-5-2
Гефле
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 1 0.25
Каллудра Лиридон 1 0.25
Gabriel Sandberg 1 0.25
Крезич Даниэль 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 2 0.5
Эдквист Адриан 2 0.5
Энглунд Лео 0 0
Iu Ranera 0 0
Якуб Антонио 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 1 0
Anton Snibb 1 0
Дембе Джон 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ройсхенберг Мартин 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Якуб Антонио 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гефле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Оддевольд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1
Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0 Оддевольд - Юнгшиле 1:0 Оддевольд - Твоокер 4:0
Гефле
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5
Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6

Результаты матчей

Оддевольд
Гефле

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Эстер
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Оддевольд
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
7.
Сундсвалль
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сандвикен
 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Гефле
 0:1 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Эргрюте
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Эребру
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Оддевольд
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Гефле
 0:1 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оддевольд
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Эстер
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Гефле
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Гефле Йельте Якоб 2
Эстер Алиев Алибек 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Эстер Алиев Алибек 2
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 2
Дегерфорс Mamadouba Diaby 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Oscar Iglicar Berntsson получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Gustav Forssell сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Каллудра Лиридон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
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Оддевольд
Ничья
Гефле
3.60
3.47
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