  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 4. Стадион: .
АИК
0:0
Первый тайм: 26'
Юргорден
0'

Ход матча

4'
Целина Берсант
Abdihakin Ali
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Юргорден
2.95
Реклама, pari.ru
3.25
Реклама, pari.ru
3.20
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
18
Abdihakin
Ali
7
Салетрос
Антон
8
Исмаила
Кулибали
28
Питтас
Яннис
9
Фараж
Омар
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
8
Экдаль
Альбин
10
Samuel
Holm
15
Фаллениус
Оскар
21
Lucas
Bergvall
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
АИК
4-4-2
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

АИК
Юргорден

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

36 матчей

47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
15 побед 18 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:1
А
2:0
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1
1.63

Среднее время на гол

90
55

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

32
41

Голов в среднем за матч

0.89
1.14

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

101
79

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.5
Питтас Яннис 1 0.25
Abdihakin Ali 1 0.25
Фараж Омар 0 0
Тюкосен Мадс 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.5
Нгуэн Токмак 2 0.5
Samuel Holm 1 0.25
Гулликсен Тобиас 1 0.25
Lucas Bergvall 1 0.25
Хуммет Денис 1 0.25
Тенхо Миро 1 0.25
Фаллениус Оскар 0 0
Samuel Dahl 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салетрос Антон 1 0
Целина Берсант 1 0
Исмаила Кулибали 1 0
Эд Эскил 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викхейм Густав 1 0
Сабович Бесард 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0

Результаты матчей

АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0
АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0
АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0

Результаты матчей

АИК
Юргорден

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АИК
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Юргорден
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
3.
Мьельбю
 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
Хаммарбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Сириус
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
АИК
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 9 - 6 4
9.
Хеккен
 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Гётеборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
ГАИС
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Вернаму
 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
15.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Вестерос
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мьельбю
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Юргорден
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
АИК
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гётеборг
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
ГАИС
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Юргорден
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Вернаму
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Мьельбю
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 7 - 4 3
6.
ГАИС
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
АИК
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Эльфсборг Michael Baidoo 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Юргорден
2.95
Реклама, pari.ru
3.25
Реклама, pari.ru
3.20
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 0:0 Юргорден онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АИК
Юргорден
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный