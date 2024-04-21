Тур: 4. Стадион: Френдс Арена.
0'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
45 Taha Ayari
-
-
37 Ahmad Faqa
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Нападающий
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
АИК
Юргорден
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
36 матчей
47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
15 побед 18 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1
1.63
Среднее время на гол
90
55
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
32
41
Голов в среднем за матч
0.89
1.14
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
101
79
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|2
|0.5
|Питтас Яннис
|1
|0.25
|Abdihakin Ali
|1
|0.25
|Фараж Омар
|0
|0
|Тюкосен Мадс
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.5
|Нгуэн Токмак
|2
|0.5
|Samuel Holm
|1
|0.25
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.25
|Lucas Bergvall
|1
|0.25
|Хуммет Денис
|1
|0.25
|Тенхо Миро
|1
|0.25
|Фаллениус Оскар
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салетрос Антон
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викхейм Густав
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
9
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0
АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0
АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0
Результаты матчей
АИК
Юргорден
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АИК
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 6
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Эльфсборг
|Michael Baidoo
|1 1