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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 4. Стадион: .
ГАИС
2:1
Конец матча
Мьельбю
0'
22' Желтая карточка
Норен Аксель
58' Желтая карточка
Оберг Йоаким
61' Желтая карточка
Axel Henriksson
1:0
77' Гол
Лав Джек Купер
1:1
80' Гол
Jakob Kiilerich Rask
2:1
83' Гол
Лав Джек Купер
90' Желтая карточка
Бечирович Эдвин
90'+5

Ход матча

22'
Норен Аксель
 
30'
 
Jakob Kiilerich Rask
Петтерссон Том
45'
 
Штоль Адам
Рослер Колин
58'
Оберг Йоаким
 
61'
Axel Henriksson
 
64'
Ибрагим Харун
Axel Henriksson
 
76'
Селик Мерван
Оберг Йоаким
 
76'
Лав Джек Купер
Хольмстрём Александр Аль
 
77'
Лав Джек Купер
(Gustav Lundgren)
1:0
77'
 
Silas Nwankwo
Elliot Stroud
80'
1:1
Jakob Kiilerich Rask
(Silas Nwankwo)
83'
Лав Джек Купер
2:1
87'
Бечирович Эдвин
Chovanie Amatkarijo
 
90'
Бечирович Эдвин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
13
Симс
Кес
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
26
Chovanie
Amatkarijo
1
Тернквист
Ноэль
3
Брорссон
Арвид
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
6
Seedy
Jagne
16
Йоханссон
Александр
ГАИС
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

ГАИС
Мьельбю

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
1:0
С
4:1
А
4:0
А
2:2
А
3:0
А
1:1
А
3:2
А
3:0

Голы

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

2.6
0.2

Среднее время на гол

34
450

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

24
8

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

37
112

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лав Джек Купер 2 0.5
Милованович Вилльям 1 0.25
Хольмстрём Александр Аль 1 0.25
Chovanie Amatkarijo 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рёйкьер Никлас 1 0.25
Jakob Kiilerich Rask 1 0.25
Викстрём Расмус 1 0.25
Густафссон Виктор 1 0.25
Бергстрем Якоб 1 0.25
Йоханссон Александр 0 0
Seedy Jagne 0 0
Silas Nwankwo 0 0
Elliot Stroud 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Норен Аксель 1 0
Axel Henriksson 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергстрем Якоб 2 0
Йоханссон Херман 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Тернквист Ноэль 1 0

Результаты матчей

ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
ГАИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1
ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1

Результаты матчей

ГАИС
Мьельбю

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
АИК
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Мьельбю
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Юргорден
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Хаммарбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
Сириус
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
ГАИС
 4 2 0 2 4 - 7 6
9.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 9 - 6 4
10.
Хеккен
 3 1 1 1 7 - 7 4
11.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Гётеборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Вернаму
 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
15.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Вестерос
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
АИК
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Гётеборг
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Вернаму
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 7 - 4 3
4.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Эльфсборг Michael Baidoo 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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