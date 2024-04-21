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  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Хам-Кам
0:1
Второй тайм: 47'
Стрёмсгодсет
0'
0:1
43' Гол
Jesper Taaje

Ход матча

43'
0:1
Jesper Taaje
(Стенгель Херман)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 232 Количество передач 230
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Стрёмсгодсет
7.80
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4.10
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2.95
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Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
17
Эдегор
Никлас
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
21
Marko
Lawk
Farji
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Хам-Кам
3-5-2
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Хам-Кам
Стрёмсгодсет

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мава Мозес 1 0.2
Tore Andre Soeraas 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.5
Томассон Логи 1 0.25
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.25
Jesper Taaje 1 0.25
Marko Lawk Farji 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 1
Эдегор Никлас 2 0
Куртович Виллиам 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Марес Люк 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Красники Крешник 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 2:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Стрёмсгодсет
 1:0 4 3 0 1 5 - 5 9
4.
Одд
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Бранн
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Русенборг
 3 2 0 1 3 - 1 6
7.
Хёугесунн
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Лиллестрём
 3 1 0 2 4 - 8 3
12.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хам-Кам
 0:1 5 0 1 4 1 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бранн
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Одд
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Стрёмсгодсет
 1:0 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Хам-Кам
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Одд Свендсен Тобиас 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Стенгель Херман сделал результативную передачу.
  • 43'
    ГОООООЛ - Jesper Taaje Стрёмсгодсет забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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