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  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 3142 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Хам-Кам
0:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
0:1
43' Гол
Jesper Taaje
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Вильсвик Ларс-Кристофер
64' Желтая карточка
Мелькерсен Элиас Хофф
90'+6

Ход матча

43'
0:1
Jesper Taaje
(Стенгель Херман)
49'
 
Вильсвик Ларс-Кристофер
63'
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
 
63'
Gard Simenstad
Нилсен Снорре
 
63'
Удаль Хенрик
Киркеволд Пол
 
64'
 
Мелькерсен Элиас Хофф
73'
Tore Andre Soeraas
Эдегор Никлас
 
73'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Marko Lawk Farji
81'
Кьяергор Оливер
Kristian Loenstad Onsrud
 
84'
 
Менерт Маркус
Андерсен Эйрик Улланд
90'
 
Samuel Silalahi
Мелькерсен Элиас Хофф

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 447 Количество передач 372
  • 54 Владение мячом, % 46
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
17
Эдегор
Никлас
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
21
Marko
Lawk
Farji
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Хам-Кам
3-5-2
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Хам-Кам
Стрёмсгодсет

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мава Мозес 1 0.2
Tore Andre Soeraas 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.5
Томассон Логи 1 0.25
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.25
Jesper Taaje 1 0.25
Marko Lawk Farji 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 1
Эдегор Никлас 2 0
Куртович Виллиам 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Марес Люк 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Красники Крешник 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 2:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Русенборг
 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фредрикстад
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Одд
 0:1 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
ФК Кристиансунн
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
КФУМ Осло
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Викинг
 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Лиллестрём
 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Тромсё
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сарпсборг-08
 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Викинг
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Одд
 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
КФУМ Осло
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Фредрикстад
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Хёугесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Лиллестрём
 0:0 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Фредрикстад
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 0:1 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Лиллестрём
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бранн
 1:0 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
КФУМ Осло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Викинг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Одд Свендсен Тобиас 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Стенгель Херман сделал результативную передачу.
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