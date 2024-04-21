Тур: 4. Стадион: Брискеби. Зрители: 3142 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:1
Конец матча
0'
0:1
43' ГолJesper Taaje
49' Undefined phrase: football_event_Вильсвик Ларс-Кристофер
64' Желтая карточкаМелькерсен Элиас Хофф
90'+6
Ход матча
43'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
447 Количество передач 372
-
54 Владение мячом, % 46
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Стрёмсгодсет
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мава Мозес
|1
|0.2
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|2
|0.5
|Томассон Логи
|1
|0.25
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.25
|Jesper Taaje
|1
|0.25
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|1
|1
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Куртович Виллиам
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 2:0
Результаты матчей
Хам-Кам
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Стрёмсгодсет
|Стенгель Херман
|2 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Мольде
|Хестад Эйрик
|2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|2
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Одд
|Свендсен Тобиас
|2
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|2