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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 4.
Браге
0:1
Перерыв
Ландскруна
0'
0:1
7' Гол
Дзабич Робин
45' Желтая карточка
Rassa Rahmani

Ход матча

7'
0:1
Дзабич Робин
(Эдвардссон Давид)
45'
 
Rassa Rahmani
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Ландскруна
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Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
8
Jacob
Stensson
7
Викстрём
Эмиль
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Браге
4-4-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Браге
Ландскруна

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
3:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
102

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johan Arvidsson 2 0.5
Kevin Appiah Nyarko 1 0.25
Викстрём Эмиль 1 0.25
Pontus Jonsson1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Ieltsin Camoes 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kofi Fosuhene Asare 3 0.75
Дзабич Робин 2 0.5
Frederik Ihler 2 0.5
Vincent Sundberg 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Зеттерстрём Александр 1 0
Henry Sletsjoee 1 0
Ieltsin Camoes 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 1 0
Frederik Ihler 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Rassa Rahmani 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Браге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0
Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1
ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2

Результаты матчей

Браге
Ландскруна

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Браге
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Утсиктенс
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Эстер
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Браге
 0:1 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
7.
Сундсвалль
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сандвикен
 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Гефле
 4 0 2 2 5 - 7 2
15.
Эргрюте
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Эребру
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 1:0 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Браге
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ландскруна
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Эстер
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Ландскруна Дзабич Робин 2 (2)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гефле Эдквист Адриан 1 1
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Эстер Алиев Алибек 2
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Rassa Rahmani получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Эдвардссон Давид сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Дзабич Робин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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