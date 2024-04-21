Тур: 4.
1:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолДзабич Робин
45' Желтая карточкаRassa Rahmani
51' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
1:1
51' ГолHenry Sletsjoee
64' Желтая карточкаЙонссон Мелкер
83' Желтая карточкаMax Nilsson
90' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
90' Вторая желтая карточкаRassa Rahmani
90'+5
Ход матча
7'
0:1
45'
51'
51'
64'
70'
83'
90'
90'
22
Вейлид
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Jesper Strid
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Браге
Ландскруна
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
102
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johan Arvidsson
|2
|0.5
|Henry Sletsjoee
|1
|0.25
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.25
|Викстрём Эмиль
|1
|0.25
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Ieltsin Camoes
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.75
|Дзабич Робин
|2
|0.5
|Frederik Ihler
|2
|0.5
|Vincent Sundberg
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Зеттерстрём Александр
|1
|0
|Ieltsin Camoes
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Эдвардссон Давид
|2
|0
|Max Nilsson
|2
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
Результаты матчей
Браге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0
Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1
ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2
Результаты матчей
Браге
Ландскруна
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Браге
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Ландскруна
|Дзабич Робин
|2 (2)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|2 (1)
|Гефле
|Эдквист Адриан
|1 1
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Ландскруна
|Rassa Rahmani
|1 1
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2