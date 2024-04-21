Тур: 4. Стадион: Oerjans Vall.
0:1
Второй тайм: 51'
Ход матча
2'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alex Hall
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Хальмстад
Броммапойкарна
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.41
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баффо Джозеф
|1
|0.25
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.25
|Ногейра Винисиус
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.75
|Васич Никола
|1
|0.25
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.25
|Ирандуст Далехо
|1
|0.25
|Adam Jakobsen
|1
|0.25
|Wilmer Odefalk
|1
|0.25
|Барслунд Каре
|1
|0.25
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Albin Ahlstrand
|2
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Gabriel Wallentin
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Ногейра Винисиус
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Васич Никола
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
3
Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Хальмстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0
Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0
Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Результаты матчей
Хальмстад
Броммапойкарна
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|2 - 4
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Эльфсборг
|Michael Baidoo
|1 1