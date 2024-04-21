Тур: 4. Стадион: Oerjans Vall.
0:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолКристенсен Фредерик
61' Желтая карточкаAlbin Ahlstrand
0:2
62' ГолЭрквист Расмус
87' Желтая карточкаНогейра Винисиус
88' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
90'+5
Ход матча
2'
61'
62'
0:2
87'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alex Hall
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Хальмстад
Броммапойкарна
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.41
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баффо Джозеф
|1
|0.25
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.25
|Ногейра Винисиус
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.75
|Васич Никола
|1
|0.25
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.25
|Ирандуст Далехо
|1
|0.25
|Adam Jakobsen
|1
|0.25
|Эрквист Расмус
|1
|0.25
|Wilmer Odefalk
|1
|0.25
|Барслунд Каре
|1
|0.25
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Gabriel Wallentin
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Васич Никола
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
3
Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
67%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0
Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0
Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Результаты матчей
Хальмстад
Броммапойкарна
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1