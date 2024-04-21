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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 4. Стадион: .
Хальмстад
0:2
Конец матча
Броммапойкарна
0'
0:1
2' Гол
Кристенсен Фредерик
61' Желтая карточка
Albin Ahlstrand
0:2
62' Гол
Эрквист Расмус
87' Желтая карточка
Ногейра Винисиус
88' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Кристенсен Фредерик
(Васич Никола)
46'
 
Эрквист Расмус
Пичках Пайя
46'
Снаер Ингассон Бирнир
William Granath
 
61'
Albin Ahlstrand
 
62'
0:2
Эрквист Расмус
64'
 
Йоханссон Александр
Васич Никола
66'
Viktor Granath
Albin Ahlstrand
 
66'
Эйольфссон Гисли
Алланссон Йоэль
 
74'
Видесхейм-Пауль Расмус
Naeem Mohammed
 
80'
 
Жута Леонард
Абрахамссон Александер
87'
Ногейра Винисиус
 
88'
 
Фрицсон Людвиг
90'
 
Alfons Lohake
Барслунд Каре

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Роннинг
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
21
Ульссон
Маркус
27
Ногейра
Винисиус
10
Albin
Ahlstrand
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
11
William
Granath
18
Naeem
Mohammed
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
4
Бьёркандер
Эрик
2
Торбьерн
Эггем
27
Барслунд
Каре
13
Фрицсон
Людвиг
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
15
Пичках
Пайя
7
Кристенсен
Фредерик
9
Васич
Никола
Хальмстад
4-4-2
Броммапойкарна
4-2-3-1

История личных встреч

Хальмстад
Броммапойкарна

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:1
А
3:1
А
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:1
А
0:3
А
3:0
А
2:2
А
1:1
С
0:3
С
2:0
А
2:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.41
1.12

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

63
80

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баффо Джозеф 1 0.25
Офосу-Айе Фил 1 0.25
Ногейра Винисиус 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрицсон Людвиг 3 0.75
Васич Никола 1 0.25
Кристенсен Фредерик 1 0.25
Ирандуст Далехо 1 0.25
Adam Jakobsen 1 0.25
Эрквист Расмус 1 0.25
Wilmer Odefalk 1 0.25
Барслунд Каре 1 0.25
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Gabriel Wallentin 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Васич Никола 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
67%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0
Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0
Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2

Результаты матчей

Хальмстад
Броммапойкарна

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
АИК
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 11 - 6 7
4.
Мьельбю
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Юргорден
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Хеккен
 4 2 1 1 9 - 8 7
7.
Хаммарбю
 4 2 0 2 7 - 5 6
8.
Сириус
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 2 - 5 6
10.
ГАИС
 4 2 0 2 4 - 7 6
11.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Гётеборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Вернаму
 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
15.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Вестерос
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
АИК
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Гётеборг
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Вернаму
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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