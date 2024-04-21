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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 4. Стадион: .
Хеккен
0:1
Второй тайм: 48'
Хаммарбю
0'
15' Желтая карточка
Линдаль Аксель
0:1
30' Гол
Куртулус Эдвин

Ход матча

15'
Линдаль Аксель
 
30'
0:1
Куртулус Эдвин
(Бесара Нахир)
46'
Тёрготт Блэйр
Чилуфя Эдвард
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Хаммарбю
4.50
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3.85
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3.77
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Все Коэффициенты
1
Линде
Андреас
6
Линдаль
Аксель
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
29
Инусса
Зейдан
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
4
Куртулус
Эдвин
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
7
Джуканович
Виктор
9
Jusef
Erabi
Хеккен
4-3-3
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Хеккен
Хаммарбю

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
А
2:2
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
К
0:0
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
4:1
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
2:3
А
4:2
К
2:3
А
3:3
А
2:0
А
0:1
А
2:0

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.33

Среднее время на гол

39
67

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.87
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

48
76

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 2 0.5
Инусса Зейдан 2 0.5
Лаюни Амор 1 0.25
Густафссон Симон 1 0.25
Чилуфя Эдвард 1 0.25
Рюгор Миккель 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 2 0.5
Jusef Erabi 2 0.5
Джуканович Виктор 1 0.25
Куртулус Эдвин 1 0.25
Deniz Gul 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Оскар 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0

Результаты матчей

Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1
Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Мольде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0
Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0

Результаты матчей

Хеккен
Хаммарбю

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Хаммарбю
 1:0 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
АИК
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Броммапойкарна
 1:0 4 2 1 1 10 - 6 7
5.
Мьельбю
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Сириус
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Хальмстад
 0:1 4 2 0 2 2 - 4 6
9.
ГАИС
 4 2 0 2 4 - 7 6
10.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Хеккен
 0:1 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Гётеборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Вернаму
 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
15.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Вестерос
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 1:0 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
АИК
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Хальмстад
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
9.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Хеккен
 0:1 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Броммапойкарна
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Гётеборг
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Броммапойкарна
 1:0 3 2 0 1 8 - 4 6
3.
Вернаму
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Хаммарбю
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Хальмстад
 0:1 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Хеккен
 0:1 1 0 1 0 3 - 3 1
14.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Эльфсборг Michael Baidoo 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Чилуфя Эдвард уходит с поля. Тёрготт Блэйр выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Бесара Нахир сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Куртулус Эдвин бьет в цель!
  • 15'
    Линдаль Аксель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Хеккен
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