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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Саннефьёрд
0:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:1
60' Гол
Ольсен Томас
65' Желтая карточка
Китолано Эрик
77' Желтая карточка
Martin Gjone
90'+6

Ход матча

54'
 
Антонио Владимиро
Скогволд Хенрик
60'
0:1
Ольсен Томас
(Габриэльсен Рубен)
64'
Sebastian Holm Mathisen
Nishimwe Beltran Mvuka
 
65'
 
Китолано Эрик
74'
Loris Mettler
Амин Симон
 
74'
Рисан Сандер
Нильссон Александер II
 
77'
Martin Gjone
 
80'
 
Кнутсон Эрлинг
Китолано Эрик
89'
 
El Schaddai Furuha
Ольсен Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 533 Количество передач 390
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Martin
Gjone
17
Ченг
Кристофер
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
7
Марковик
Эман
9
Тветер
Александер
Рууд
45
Nishimwe
Beltran
Mvuka
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
19
Тённесен
Кристоффер
23
Осен
Йермунд
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
17
Китолано
Эрик
33
Скогволд
Хенрик
10
Ольсен
Томас
Саннефьёрд
4-3-3
Лиллестрём
4-5-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Лиллестрём

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
2:2
Э
1:0
Э
4:2
ТМК
2:1
Э
3:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:1
ТМК
3:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:0
Э
3:2
Э
0:0
КН
0:0
Э
0:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.23
1.56

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.23

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристиансен Стиан 1 0.33
Fredrik Tobias Berglie 1 0.33
Оттоссон Филип 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 3 0.75
Гарнас Эспен 1 0.25
Китолано Эрик 1 0.25
Габриэльсен Рубен 0 0
Осен Йермунд 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Оттоссон Филип 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Martin Gjone 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 1 0
Китолано Эрик 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

2
0
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё/Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3
Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2

Результаты матчей

Саннефьёрд
Лиллестрём

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Русенборг
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
ФК Кристиансунн
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хёугесунн
 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Фредрикстад
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
КФУМ Осло
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сарпсборг-08
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Сельнес Оле 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём онлайн

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