Тур: 4. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:1
Конец матча
0'
0:1
60' ГолОльсен Томас
65' Желтая карточкаКитолано Эрик
77' Желтая карточкаMartin Gjone
90'+6
Ход матча
60'
65'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
533 Количество передач 390
-
58 Владение мячом, % 42
22
Martin
Gjone
21
Амин
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Martin GjoneЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 МаудуЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Саннефьёрд
Лиллестрём
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
22 матча
9.1%
31.8%
59.1%
2 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
2.23
1.56
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.23
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристиансен Стиан
|1
|0.33
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.33
|Оттоссон Филип
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|3
|0.75
|Гарнас Эспен
|1
|0.25
|Китолано Эрик
|1
|0.25
|Габриэльсен Рубен
|0
|0
|Осен Йермунд
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
2
0
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё/Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3
Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2
Результаты матчей
Саннефьёрд
Лиллестрём
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|Стрёмсгодсет
|Стенгель Херман
|2 (2)
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Русенборг
|Сельнес Оле
|2