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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
ФК Кристиансунн
0:0
Первый тайм: 36'
Тромсё
0'
20' Желтая карточка
Marius Olsen

Ход матча

20'
Marius Olsen
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Тромсё
3.30
Реклама, betboom.ru
3.40
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2.65
Все Коэффициенты
1
Лэнсинг
Майкл
26
Виллиамсен
Макс
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
18
Ярл
Себастиан
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
37
Сивертсен
Оскар
9
Hilmir
Mikaelsson
7
Гейе
Папе
Хабиб
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Vetle
Skjaervik
23
Норхейм
Рунар
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
9
Нордас
Лассе
15
Vegard
Oestraat
Erlien
ФК Кристиансунн
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Тромсё

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:0
Э
2:1
Э
1:1
ТМК
0:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
1:1
ПД
1:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Среднее время на гол

49
180

Всего голов

27
7

Голов в среднем за матч

1.93
0.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
180

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брусет Хейне 1 0.25
Сивертсен Оскар 1 (1) 0.25
Ульвестад Дан Петер 1 0.25
Ruben Kristensen Alte 1 0.25
Mikkel Rakneberg 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 0.67
Vegard Oestraat Erlien 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 2 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Marius Olsen 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Антонсен Кент-Аре 1 0
Винтер Феликс 1 0
Норхейм Рунар 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
0
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3
ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2
Тромсё
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1
Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Тромсё

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Русенборг
 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фредрикстад
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Одд
 0:1 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
ФК Кристиансунн
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
КФУМ Осло
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Викинг
 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Лиллестрём
 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Тромсё
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сарпсборг-08
 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Викинг
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Одд
 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
КФУМ Осло
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Фредрикстад
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Хёугесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Лиллестрём
 0:0 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Фредрикстад
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 0:1 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Лиллестрём
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бранн
 1:0 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
КФУМ Осло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Викинг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Одд Свендсен Тобиас 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Marius Berntsen Olsen получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Тромсё
3.30
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2.65
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ФК Кристиансунн
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