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  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Викинг
1:1
Первый тайм: 35'
Фредрикстад
0'
0:1
8' Гол
Бьёрло Мортен
33' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
1:1
34' Гол
Д'Агостино Николас

Ход матча

8'
0:1
Бьёрло Мортен
33'
 
Воледзи Максвелл
34'
Д'Агостино Николас
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Фредрикстад
4.10
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4.15
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4.40
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Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
5
Диоп
Джибрил
4
Sondre
Klingen
Langaas
24
Vetle
Auklend
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
14
Язбек
Патрик
10
Трипич
Златко
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Д'Агостино
Николас
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
29
Ага
Оскар
11
Траоре
Маи
Викинг
4-3-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Фредрикстад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
К
1:2
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.7

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

64
128

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.25
Белл Джо 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Stray Molde 2 0.5
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.25
Бьёрло Мортен 1 0.25
Квиле Сигур 1 0.25
Траоре Маи 0 0
Sondre Soerloekk 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Белл Джо 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 2 0
Mikkjal Thomassen 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Квиле Сигур 1 0
Траоре Маи 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0
Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3 Санднес - Викинг 2:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Викинг - Русенборг 1:5 Олесунн - Викинг 0:4
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4

Результаты матчей

Викинг
Фредрикстад

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Викинг
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Русенборг
 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фредрикстад
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Одд
 0:1 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
ФК Кристиансунн
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
КФУМ Осло
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Викинг
 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Лиллестрём
 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Тромсё
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сарпсборг-08
 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Викинг
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Одд
 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
КФУМ Осло
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Фредрикстад
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Хёугесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Лиллестрём
 0:0 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Фредрикстад
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 0:1 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Лиллестрём
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бранн
 1:0 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
КФУМ Осло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Викинг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Одд Свендсен Тобиас 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
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Викинг
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