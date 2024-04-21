Тур: 4. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Marius Hansen Groetta
1:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
8'
0:1
33'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
8
Белл
Джо
14
Язбек
Патрик
17
Квиле
Сигур
29
Ага
Оскар
11
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ага ОскарНападающий
-
11 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Викинг
Фредрикстад
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.7
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
64
128
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.25
|Белл Джо
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stian Stray Molde
|2
|0.5
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.25
|Бьёрло Мортен
|1
|0.25
|Квиле Сигур
|1
|0.25
|Траоре Маи
|0
|0
|Sondre Soerloekk
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Квиле Сигур
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
2
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0
Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3 Санднес - Викинг 2:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Викинг - Русенборг 1:5 Олесунн - Викинг 0:4
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4
Результаты матчей
Викинг
Фредрикстад
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Викинг
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Стрёмсгодсет
|Стенгель Херман
|2 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Мольде
|Хестад Эйрик
|2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|2
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Одд
|Свендсен Тобиас
|2
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|2