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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Викинг
1:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
0:1
8' Гол
Бьёрло Мортен
18' Желтая карточка
Меткалф Патрик
33' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
1:1
33' Гол
Д'Агостино Николас
43' Желтая карточка
Бьёрло Мортен
51' Желтая карточка
Ольсен Брандур
90' Желтая карточка
Stian Stray Molde
90'+9

Ход матча

8'
0:1
Бьёрло Мортен
18'
 
Меткалф Патрик
33'
 
Воледзи Максвелл
33'
Д'Агостино Николас
(Трипич Златко)
1:1
37'
 
Ольсен Брандур
Ага Оскар
43'
 
Бьёрло Мортен
46'
 
Скарет Браге
Philip Sandvik Aukland
51'
 
Ольсен Брандур
57'
 
Simen Rafn
Sondre Soerloekk
59'
Урбанчич Йошт
Vetle Auklend
 
70'
Стенснесс Джанни
Диоп Джибрил
 
70'
Эукленн Сондре
Танген Харальд
 
70'
Де Ланлай Янн-Эрик
Язбек Патрик
 
81'
Свеннсен Сандер
Веватне Вильяр
 
87'
 
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Бьёрло Мортен
88'
 
Сегберг Эрленд
Ольсен Брандур
90'
 
Stian Stray Molde

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 580 Количество передач 270
  • 68 Владение мячом, % 32
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
5
Диоп
Джибрил
4
Sondre
Klingen
Langaas
24
Vetle
Auklend
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
14
Язбек
Патрик
10
Трипич
Златко
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Д'Агостино
Николас
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
29
Ага
Оскар
11
Траоре
Маи
Викинг
4-3-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Фредрикстад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
К
1:2
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.7

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

64
128

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.25
Д'Агостино Николас 1 0.25
Трипич Златко 0 0
Белл Джо 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Stray Molde 2 0.5
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.25
Бьёрло Мортен 1 0.25
Квиле Сигур 1 0.25
Траоре Маи 0 0
Sondre Soerloekk 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Белл Джо 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Mikkjal Thomassen 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Квиле Сигур 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0
Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3 Санднес - Викинг 2:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Викинг - Русенборг 1:5 Олесунн - Викинг 0:4
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2
Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4

Результаты матчей

Викинг
Фредрикстад

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Викинг
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 1:0 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
Бранн
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Русенборг
 4 3 0 1 6 - 2 9
4.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
5.
Мольде
 0:1 5 3 0 2 8 - 3 9
6.
ФК Кристиансунн
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хёугесунн
 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Фредрикстад
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
КФУМ Осло
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сарпсборг-08
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Будё/Глимт
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Мольде
 0:1 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 1:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мольде
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Сельнес Оле 2
Весь список
  • 70'
    Тактическая замена. Диоп Джибрил уходит с поля и его заменяет Стенснесс Джанни
  • 59'
    Тактическая замена. Vetle Auklend уходит с поля и его заменяет Jost Urbancic
  • 57'
    Sondre Soerloekk получил травму и заменен. Симен Рафн выходит на поле.
  • 51'
    Ольсен Брандур получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Philip Sandvik Aukland получил травму и заменен. Brage Skaret выходит на поле.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Бьёрло Мортен получил желтую карточку от судьи
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