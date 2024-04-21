  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Хёугесунн
0:1
Первый тайм: 36'
Русенборг
0'
0:1
10' Гол
Сэтер Оле Кристиан
28' Желтая карточка
Сельнес Оле

Ход матча

10'
0:1
Сэтер Оле Кристиан
28'
 
Сельнес Оле

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Русенборг
7.50
Реклама, betcity.ru
4.07
2.18
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
6
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
16
Лейте
Бруно
13
Людвикссон
Антон
21
Эскесен
Юлиус
24
Troy
Nyhammer
29
Sorry
Diarra
11
Тунекти
Себастьян
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Сельнес
Оле
7
Хенриксен
Маркус
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Jesper
Reitan-Sunde
Хёугесунн
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Русенборг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

32 матча

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
ТМК
0:0
Э
2:1
Э
3:3
ТМК
0:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
6:0
Э
1:1
Э
4:3
Э
0:6
ТМК
1:0
Э
2:1
Э
5:3
КН
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
4:3
Э
0:0

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.29

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.59
1.22

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
73

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 1 0.25
Sorry Diarra 1 0.25
Ismael Seone 1 0.25
Эскесен Юлиус 0 0
Mikkel Hope 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 2 0.5
Сельнес Оле 1 0.25
Фредериксен Эмиль 1 0.25
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Нипан Сверре Халсет 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Claus Niyukuri 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Людвикссон Антон 1 0
Sorry Diarra 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 2 0
Сельнес Оле 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2
Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Мольде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3

Результаты матчей

Хёугесунн
Русенборг

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Русенборг
 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фредрикстад
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Одд
 0:1 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
ФК Кристиансунн
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
КФУМ Осло
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Викинг
 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Лиллестрём
 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Тромсё
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сарпсборг-08
 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Викинг
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Одд
 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
КФУМ Осло
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Фредрикстад
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Хёугесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Лиллестрём
 0:0 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Фредрикстад
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 0:1 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Лиллестрём
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бранн
 1:0 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
КФУМ Осло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Викинг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Одд Свендсен Тобиас 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Сельнес Оле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 10'
    Г О О О О Л - Сэтер Оле Кристиан забивает ударом с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Русенборг
7.50
Реклама, betcity.ru
4.07
2.18
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 0:1 Русенборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хёугесунн
Русенборг
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный