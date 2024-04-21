Тур: 4. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Нильсен Ола
Ход матча
10'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Ismael Seone
-
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Русенборг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
32 матча
28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
1.94
1.29
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.59
1.22
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
73
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|1
|0.25
|Sorry Diarra
|1
|0.25
|Ismael Seone
|1
|0.25
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0.5
|Сельнес Оле
|1
|0.25
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.25
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Нипан Сверре Халсет
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Claus Niyukuri
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Людвикссон Антон
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2
Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Мольде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3
Результаты матчей
Хёугесунн
Русенборг
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Стрёмсгодсет
|Стенгель Херман
|2 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Мольде
|Хестад Эйрик
|2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|2
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Одд
|Свендсен Тобиас
|2
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|2