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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Хёугесунн
1:3
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
10' Гол
Сэтер Оле Кристиан
28' Желтая карточка
Сельнес Оле
39' Желтая карточка
Лейте Бруно
0:2
43' Гол
Сэтер Оле Кристиан
1:2
50' Гол
Лейте Бруно
54' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
1:2
76' Не забитый пенальти
Сэтер Оле Кристиан
76' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
89' Желтая карточка
Claus Niyukuri
1:3
90' Гол
Брохолм Мариус
90'+8

Ход матча

10'
0:1
Сэтер Оле Кристиан
28'
 
Сельнес Оле
39'
Лейте Бруно
 
43'
0:2
Сэтер Оле Кристиан
(Фредериксен Эмиль)
50'
Лейте Бруно
1:2
54'
 
Йенссен Ульрик
67'
 
Брохолм Мариус
Фредериксен Эмиль
72'
Sander Innvaer
Тунекти Себастьян
 
76'
1:2
Сэтер Оле Кристиан
76'
 
Рейтан Эрленд Даль
78'
 
Вяянянен Сантери
Сэтер Оле Кристиан
82'
Ismael Seone
Troy Nyhammer
 
86'
 
Корник Лео
Йенссен Ульрик
86'
Mathias Sauer
Лейте Бруно
 
89'
Claus Niyukuri
 
90'
1:3
Брохолм Мариус
(Jesper Reitan-Sunde)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
6
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
16
Лейте
Бруно
13
Людвикссон
Антон
21
Эскесен
Юлиус
24
Troy
Nyhammer
29
Sorry
Diarra
11
Тунекти
Себастьян
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Сельнес
Оле
7
Хенриксен
Маркус
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Jesper
Reitan-Sunde
Хёугесунн
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Русенборг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

32 матча

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
ТМК
0:0
Э
2:1
Э
3:3
ТМК
0:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
6:0
Э
1:1
Э
4:3
Э
0:6
ТМК
1:0
Э
2:1
Э
5:3
КН
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
4:3
Э
0:0

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.29

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.59
1.22

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
73

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 2 0.5
Sorry Diarra 1 0.25
Ismael Seone 1 0.25
Эскесен Юлиус 0 0
Mikkel Hope 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 3 0.75
Фредериксен Эмиль 1 0.25
Сельнес Оле 1 0.25
Брохолм Мариус 1 0.25
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Нипан Сверре Халсет 0 0
Jesper Reitan-Sunde 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Claus Niyukuri 3 0
Лейте Бруно 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Людвикссон Антон 1 0
Sorry Diarra 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 2 0
Сельнес Оле 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Йенссен Ульрик 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Хёугесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Русенборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2
Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Мольде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3

Результаты матчей

Хёугесунн
Русенборг

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Русенборг
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
ФК Кристиансунн
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хёугесунн
 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Фредрикстад
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
КФУМ Осло
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сарпсборг-08
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
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Топ нарушителей
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Сельнес Оле 2
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Фредериксен Эмиль сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Сэтер Оле Кристиан забивает с правой ноги!
    • 39'
      Лейте Бруно совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 28'
      Сельнес Оле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 10'
      Г О О О О Л - Сэтер Оле Кристиан забивает ударом с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёугесунн 1:3 Русенборг онлайн

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