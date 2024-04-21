Тур: 4. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Нильсен Ола
0'
0:1
10' ГолСэтер Оле Кристиан
28' Желтая карточкаСельнес Оле
39' Желтая карточкаЛейте Бруно
0:2
43' ГолСэтер Оле Кристиан
1:2
50' ГолЛейте Бруно
54' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
1:2
76' Не забитый пенальтиСэтер Оле Кристиан
76' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
89' Желтая карточкаClaus Niyukuri
1:3
90' ГолБрохолм Мариус
90'+8
Ход матча
10'
28'
39'
43'
50'
1:2
54'
76'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 6
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Ismael Seone
-
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Русенборг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
32 матча
28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
1.94
1.29
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.59
1.22
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
73
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|2
|0.5
|Sorry Diarra
|1
|0.25
|Ismael Seone
|1
|0.25
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0.75
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.25
|Сельнес Оле
|1
|0.25
|Брохолм Мариус
|1
|0.25
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Нипан Сверре Халсет
|0
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Лейте Бруно
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Людвикссон Антон
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Йенссен Ульрик
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Хёугесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Русенборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2
Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Мольде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3
Результаты матчей
Хёугесунн
Русенборг
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|Стрёмсгодсет
|Стенгель Херман
|2 (2)
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Русенборг
|Сельнес Оле
|2