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Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Сарпсборг-08
0:1
Первый тайм: 36'
КФУМ Осло
0'
0:1
16' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
35' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi

Ход матча

16'
0:1
Johannes Hummelvoll-Nunez
(Robin Rasch)
35'
 
Akinsola Akinyemi

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
КФУМ Осло
4.20
4.30
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4.70
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Все Коэффициенты
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
3
Скиппер
Антон
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
6
Шер
Аймар
8
Андерсен
Йеппе
23
Сандберг
Никлас
7
Martin
Hoel
Andersen
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
33
Амин
Нури
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
25
Sverre
Hakami
Sandal
22
Носа
Даль
Петтер
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
Сарпсборг-08
4-2-3-1
КФУМ Осло
3-4-2-1

История личных встреч

Сарпсборг-08
КФУМ Осло

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
5:2
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергет Йо Инге 1 0.25
Тебо Франклин 1 0.25
Сандберг Никлас 0 0
Йохансен Стефан 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simen Hestnes 1 0.25
Haakon Hoseth 1 0.25
Носа Даль Петтер 1 0.25
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0.25
Robin Rasch 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Андерсен Йеппе 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 1 0
Momodou Lion Njie 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0
Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1
КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2

Результаты матчей

Сарпсборг-08
КФУМ Осло

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Русенборг
 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фредрикстад
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Одд
 0:1 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Хёугесунн
 0:1 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
ФК Кристиансунн
 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
КФУМ Осло
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Викинг
 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Лиллестрём
 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Тромсё
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сарпсборг-08
 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Викинг
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Одд
 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
КФУМ Осло
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Фредрикстад
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тромсё
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Хёугесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Лиллестрём
 0:0 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Фредрикстад
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 0:1 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Лиллестрём
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бранн
 1:0 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
КФУМ Осло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сарпсборг-08
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Викинг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Одд Свендсен Тобиас 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Robin Rasch сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Johannes Hummelvoll-Nunez забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
КФУМ Осло
4.20
4.30
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4.70
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Сарпсборг-08
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