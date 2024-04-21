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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Бранн
2:0
Конец матча
Одд
0'
1:0
29' Пенальти
Корнвиг Эмиль
31' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
69' Желтая карточка
Баккай Йосеф Бриан
82' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
2:0
90' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
90'+7

Ход матча

29'
Корнвиг Эмиль
1:0
31'
Картум Сандер Эрик
 
46'
 
Хуссейн Эцаз
Mihajlo Ivancevic
52'
Кастро Никлас
Матисен Ульрик
 
53'
Хорн Майер
Картум Сандер Эрик
 
63'
 
Нжи Билал
Ингебритсен Микаэль
69'
 
Баккай Йосеф Бриан
71'
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
 
71'
Варминг Магнус
Бломберг Оле-Дидрик
 
77'
 
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
77'
 
Мидтскуген Оле-Эрик
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
82'
 
Хуссейн Эцаз
86'
 
Jesper Svenungsen Skau
Йоргенсен Филип
90'
Селанн-Хеггебе Эуне
(Варминг Магнус)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 306 Количество передач 155
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
18
Картум
Сандер
Эрик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
16
Бломберг
Оле-Дидрик
1
Хансен
Андре
16
Casper
Glenna
14
Mihajlo
Ivancevic
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
Бранн
4-3-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Одд

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
2:0
Э
3:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0.6
Солтведт Йоахим 2 (1) 0.4
Финне Бор 1 0.2
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.2
Корнвиг Эмиль 1 (1) 0.2
Нильсен Сиверт 0 0
Кастро Никлас 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.4
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.4
Миеттинен Тони 1 0.2
Аас Сайвер 1 0.2
Ингебритсен Микаэль 0 0
Нжи Билал 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eirik Horneland 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Корнвиг Эмиль 1 0
Сери Яфет 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Миеттинен Тони 1 0

Результаты матчей

Бранн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Одд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Бранн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Одд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2
Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Мольде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1
Одд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1
Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1

Результаты матчей

Бранн
Одд

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бранн
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Русенборг
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
ФК Кристиансунн
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хёугесунн
 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Фредрикстад
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
КФУМ Осло
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сарпсборг-08
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 3
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Сельнес Оле 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Картум Сандер Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 29'
      Г О О О О О Л - Корнвиг Эмиль из команды Бранн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андре Хансен прыгнул не в ту сторону.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 2:0 Одд онлайн

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