Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
1:0
Второй тайм: 73'
0'
1:0
18' ПенальтиКауфманн Лукас
26' Желтая карточкаЭло Айето Хосе
68' Желтая карточкаКоффей Эшли
Ход матча
18'
1:0
26'
68'
8
Аду
Энох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Emil Pallas
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
21 Роопе Сало
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
История личных встреч
ЕИФ Экенас
Оулу
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.7
1.5
Среднее время на гол
128
60
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2.25
1.7
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.39
1.61
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
55
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Lundstroem
|2
|0.67
|Ойала Саломо
|1
|0.33
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.33
|Мохаммед Насиру
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренникс Джастин
|1
|0.33
|Yassin Daoussi
|1
|0.33
|Коффей Эшли
|1
|0.33
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аду Энох
|1
|0
|Мохаммед Насиру
|1
|0
|Лекселль Александр
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Маркос
|1
|0
|Yassin Daoussi
|1
|0
|Коффей Эшли
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Julius Koerkkoe
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
ЕИФ Экенас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
0
ЕИФ Экенас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
60%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3
ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2 Яро - ЕИФ Экенас 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 3:1 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ЕИФ Экенас - КПВ Кокола 2:2
Оулу
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2
Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
Оулу
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 8
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|11.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|12.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|8 - 7
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|7.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|ХИК
|Кескинен Топи
|3
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|Гнистан
|Татар Беньямин
|2
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|2
|Интер Турку
|Гранлунд Альбин
|2
|Ильвес
|Попович Антон
|2