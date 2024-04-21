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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
1:1
Конец матча
Оулу
0'
1:0
18' Пенальти
Кауфманн Лукас
26' Желтая карточка
Эло Айето Хосе
69' Желтая карточка
Коффей Эшли
1:1
75' Гол
Ренникс Джастин
77' Желтая карточка
Fahad Mohamed
84' Желтая карточка
Abdoulaye Kante
84' Желтая карточка
Liiban Abdirahman Abadid
90' Желтая карточка
Аду Энох
90'+4
1
Ramilson
Almeida
35
Лекселль
Александр
5
Катц
Калле
4
Кабаши
Ариан
29
Fahad
Mohamed
24
Abdoulaye
Kante
8
Аду
Энох
10
Кауфманн
Лукас
14
Simon
Lindholm
22
Мохаммед
Насиру
20
Noah
Lundstroem
35
Уорд
Каллум
24
Yassin
Daoussi
20
Juho
Lehtiranta
5
Эло
Айето
Хосе
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
22
Данвуди
Джейк
18
Метаксас
Димитрис
8
Каллинен
Йере
28
Андре
Маркос
14
Йокелайнен
Никлас
9
Коффей
Эшли
ЕИФ Экенас
Оулу

История личных встреч

ЕИФ Экенас
Оулу

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

И
1:2
И
1:1
И
2:2
И
1:2
И
0:3
И
3:2
И
1:1
И
0:2
К
1:0
И
3:2
И
1:1
И
0:1
И
4:1
И
0:2
И
5:3
И
0:1
И
2:1
И
0:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.7
1.5

Среднее время на гол

128
60

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2.25
1.7

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.39
1.61

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
55

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 0.67
Ойала Саломо 1 0.33
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.33
Мохаммед Насиру 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренникс Джастин 2 0.67
Yassin Daoussi 1 0.33
Коффей Эшли 1 0.33
Йокелайнен Никлас 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 1 0
Лекселль Александр 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Abdoulaye Kante 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 2 0
Андре Маркос 1 0
Yassin Daoussi 1 0
Каллинен Йере 1 0
Liiban Abdirahman Abadid 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Julius Koerkkoe 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
ЕИФ Экенас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
0
ЕИФ Экенас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3
ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2 Яро - ЕИФ Экенас 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 3:1 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ЕИФ Экенас - КПВ Кокола 2:2
Оулу
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2
Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1 Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
Оулу

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ВПС
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
ХИК
 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Гнистан
 3 2 0 1 10 - 8 6
5.
КуПС
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Мариехамн
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
9.
Интер Турку
 3 0 2 1 5 - 6 2
10.
Лахти
 3 0 2 1 1 - 5 2
11.
ЕИФ Экенас
 3 0 1 2 4 - 6 1
12.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СЯК Сейнайоки
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
ВПС
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Интер Турку
 2 0 2 0 4 - 4 2
9.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лахти
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
3.
КуПС
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
5.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
8.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 4
ХИК Кескинен Топи 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Гнистан Татар Беньямин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
ЕИФ Экенас Аду Энох 2
Гнистан Jonas Enkerud 2
Интер Турку Гранлунд Альбин 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Маркос Андре уходит с поля. Ренникс Джастин выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Эло Айето Хосе получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Г О О О О Л - Кауфманн Лукас из команды ЕИФ Экенас забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЕИФ Экенас 1:1 Оулу онлайн

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