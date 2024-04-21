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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Цюрих
0:0
Первый тайм: 26'
Санкт-Галлен
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Санкт-Галлен
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Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
19
Sebastian
Walker
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
24
Тома
Бастьен
30
Руис
Виктор
III
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Цюрих
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Цюрих
Санкт-Галлен

40 матчей

75%
25%
30 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
37.5%
2.5%
24 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
26 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 17 побед

61 матч

49.2%
23%
27.8%
30 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.3%
34.4%
26.3%
24 победы 21 ничья 16 побед

Второй тайм

42.6%
29.5%
27.9%
26 побед 18 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

48
61

Голов в среднем за матч

1.6
1.97

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.45
1.17

Среднее время на гол

62
77

Всего голов

93
96

Голов в среднем за матч

1.52
1.57

Тотал матчей

2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 82%
Меньше 18%
11
39
Больше 64%
Меньше 36%
22
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
58

Среднее время на гол

59
57

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.3
Окита Жонатан 10 (2) 0.3
Красничи Бледиан 5 0.15
Мэтью Ифиний 3 0.09
Катич Никола 3 0.09
Камбери Линдрит 3 0.09
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Око-Флекс Армостронг 1 0.03
Данте Амаду 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 12 0.36
Жеббель Виллем 7 (1) 0.21
Стеванович Михайло 4 0.12
Фалльци Альберт 4 0.12
Christian Witzig 3 (2) 0.09
Шуберт Фабиан 3 0.09
Дзанотти Маттиа 2 0.06
Кинтилья Хорди 2 0.06
Тома Бастьен 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Милошевич Йован 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Камбери Линдрит 7 0
Катич Никола 5 1
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 5 0
Боранияшевич Никола 4 0
Ронер Фабиан 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 10 2
Christian Witzig 8 0
Фалльци Альберт 7 0
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Гёртлер Лукас 4 1
Станич Йозо 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0

Результаты матчей

Цюрих
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
9
Цюрих
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Санкт-Галлен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

17
34
Цюрих
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Санкт-Галлен
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
16% (5)
34% (11)
50% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
22% (7)
53% (17)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

24
43

Голы по времени матча

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
22%
5
36%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
5
42%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
4
33%
4
18%
76-90

Забито

21
38
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 15
4
19%
7
18%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
4
19%
4
11%
46-60
2
10%
8
21%
61-75
5
24%
6
16%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
9%
4
18%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
8
36%
9
41%
76-90

Забито

44
52
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 17
9 Не забивали 6
8
18%
9
17%
1-15
5
11%
10
19%
16-30
8
18%
7
13%
31-45
9
20%
6
12%
46-60
4
9%
9
17%
61-75
10
23%
11
21%
76-90

Пропущено

34
44
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 27
3
9%
7
16%
1-15
5
15%
3
7%
16-30
9
26%
6
14%
31-45
0
0%
8
18%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
12
35%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0

Результаты матчей

Цюрих
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
16
1
7
8
1.5
12
5
3
12
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
7
7
10
1.5
2
13
3
14
2.5
2
13
1
16
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
24
8
14
18
1.5
14
18
6
26
2.5
7
25
1
31
3.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 33 18 9 6 65 - 31 63
2.
Лугано
 33 18 5 10 61 - 44 59
3.
Серветт
 33 16 9 8 53 - 38 57
4.
Винтертур
 0:0 33 13 11 9 54 - 54 50
5.
Цюрих
 0:0 33 12 13 8 44 - 34 49
6.
Санкт-Галлен
 0:0 33 13 9 11 52 - 44 48
7.
Люцерн
 0:1 33 12 7 14 40 - 46 43
8.
Базель
 1:0 33 12 6 15 41 - 50 42
9.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
10.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
11.
Грасcхоппер
 33 8 6 19 35 - 45 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 33 5 8 20 33 - 66 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 0:0 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 17 10 4 3 32 - 18 34
4.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
5.
Винтертур
 0:0 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Лугано
 16 9 3 4 27 - 17 30
7.
Люцерн
 0:1 17 9 3 5 22 - 17 30
8.
Цюрих
 0:0 16 7 8 1 22 - 13 29
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 1:0 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 0:0 17 5 7 5 21 - 20 22
4.
Базель
 1:0 17 6 2 9 20 - 30 20
5.
Цюрих
 0:0 17 5 5 7 22 - 21 20
6.
Винтертур
 0:0 16 4 6 6 27 - 32 18
7.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
8.
Люцерн
 0:1 16 3 4 9 18 - 29 13
9.
Санкт-Галлен
 0:0 16 2 6 8 14 - 22 12
10.
Стад Лозанна-Уши
 16 3 2 11 17 - 31 11
11.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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