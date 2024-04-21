Тур: 33. Стадион: Летцигрунд.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Цюрих
Санкт-Галлен
40 матчей
75%
25%
30 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
37.5%
2.5%
24 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
20%
15%
26 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 17 побед
61 матч
49.2%
23%
27.8%
30 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.3%
34.4%
26.3%
24 победы 21 ничья 16 побед
Второй тайм
42.6%
29.5%
27.9%
26 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
61
Голов в среднем за матч
1.6
1.97
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.45
1.17
Среднее время на гол
62
77
Всего голов
93
96
Голов в среднем за матч
1.52
1.57
Тотал матчей
2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 82%
Меньше 18%
11
39
Больше 64%
Меньше 36%
22
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
Среднее время на гол
59
57
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.3
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.3
|Красничи Бледиан
|5
|0.15
|Мэтью Ифиний
|3
|0.09
|Катич Никола
|3
|0.09
|Камбери Линдрит
|3
|0.09
|Африйе Дэниел
|2
|0.06
|Ронер Фабиан
|2
|0.06
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.03
|Данте Амаду
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|12
|0.36
|Жеббель Виллем
|7 (1)
|0.21
|Стеванович Михайло
|4
|0.12
|Фалльци Альберт
|4
|0.12
|Christian Witzig
|3 (2)
|0.09
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Дзанотти Маттиа
|2
|0.06
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|Милошевич Йован
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|2
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Руис Виктор III
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Камбери Линдрит
|7
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|5
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Ронер Фабиан
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Бреше Янник
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|10
|2
|Christian Witzig
|8
|0
|Фалльци Альберт
|7
|0
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Гёртлер Лукас
|4
|1
|Станич Йозо
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
9
Цюрих
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Санкт-Галлен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
17
34
Цюрих
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Санкт-Галлен
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
16% (5)
34% (11)
50% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
22% (7)
53% (17)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
24
43
Голы по времени матча
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
22%
5
36%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
5
42%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
4
33%
4
18%
76-90
Забито
21
38
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 15
4
19%
7
18%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
4
19%
4
11%
46-60
2
10%
8
21%
61-75
5
24%
6
16%
76-90
Пропущено
22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
9%
4
18%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
8
36%
9
41%
76-90
Забито
44
52
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 17
9 Не забивали 6
8
18%
9
17%
1-15
5
11%
10
19%
16-30
8
18%
7
13%
31-45
9
20%
6
12%
46-60
4
9%
9
17%
61-75
10
23%
11
21%
76-90
Пропущено
34
44
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 27
3
9%
7
16%
1-15
5
15%
3
7%
16-30
9
26%
6
14%
31-45
0
0%
8
18%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
12
35%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0
Результаты матчей
Цюрих
Санкт-Галлен
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
161
78
125
312
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
87
710
213
314
213
116
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
248
1418
1418
626
725
131
527
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|33
|18
|9
|6
|65 - 31
|63
|2.
|33
|18
|5
|10
|61 - 44
|59
|3.
|33
|16
|9
|8
|53 - 38
|57
|4.
|0:0
|33
|13
|11
|9
|54 - 54
|50
|5.
|0:0
|33
|12
|13
|8
|44 - 34
|49
|6.
|0:0
|33
|13
|9
|11
|52 - 44
|48
|7.
|0:1
|33
|12
|7
|14
|40 - 46
|43
|8.
|1:0
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|9.
|33
|11
|7
|15
|43 - 64
|40
|10.
|33
|10
|10
|13
|43 - 48
|40
|11.
|33
|8
|6
|19
|35 - 45
|30
|12.
|33
|5
|8
|20
|33 - 66
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|32 - 18
|34
|4.
|17
|10
|4
|3
|31 - 25
|34
|5.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 22
|32
|6.
|16
|9
|3
|4
|27 - 17
|30
|7.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|22 - 17
|30
|8.
|0:0
|16
|7
|8
|1
|22 - 13
|29
|9.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|10.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 18
|21
|12.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|0:0
|17
|5
|7
|5
|21 - 20
|22
|4.
|1:0
|17
|6
|2
|9
|20 - 30
|20
|5.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|27 - 32
|18
|7.
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|8.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|9.
|0:0
|16
|2
|6
|8
|14 - 22
|12
|10.
|16
|3
|2
|11
|17 - 31
|11
|11.
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|12.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9