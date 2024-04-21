Тур: 33. Стадион: Летцигрунд.
0:1
Конец матча
0'
66' Желтая карточкаОкита Жонатан
0:1
79' ГолЖеббель Виллем
83' Желтая карточкаРонер Фабиан
89' Желтая карточкаГёртлер Лукас
90'+4
Ход матча
66'
79'
0:1
83'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
232 Количество передач 186
-
56 Владение мячом, % 44
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Цюрих
Санкт-Галлен
40 матчей
75%
25%
30 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
37.5%
2.5%
24 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
20%
15%
26 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 17 побед
61 матч
49.2%
23%
27.8%
30 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.3%
34.4%
26.3%
24 победы 21 ничья 16 побед
Второй тайм
42.6%
29.5%
27.9%
26 побед 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
61
Голов в среднем за матч
1.6
1.97
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.45
1.17
Среднее время на гол
62
77
Всего голов
93
96
Голов в среднем за матч
1.52
1.57
Тотал матчей
2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 82%
Меньше 18%
11
39
Больше 64%
Меньше 36%
22
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
Среднее время на гол
59
57
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.3
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.3
|Красничи Бледиан
|5
|0.15
|Мэтью Ифиний
|3
|0.09
|Катич Никола
|3
|0.09
|Камбери Линдрит
|3
|0.09
|Африйе Дэниел
|2
|0.06
|Ронер Фабиан
|2
|0.06
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.03
|Данте Амаду
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|12
|0.36
|Жеббель Виллем
|8 (1)
|0.24
|Стеванович Михайло
|4
|0.12
|Фалльци Альберт
|4
|0.12
|Christian Witzig
|3 (2)
|0.09
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Дзанотти Маттиа
|2
|0.06
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|Милошевич Йован
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|2
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Руис Виктор III
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Камбери Линдрит
|7
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Окита Жонатан
|6
|0
|Ронер Фабиан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|5
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Бреше Янник
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|10
|2
|Christian Witzig
|8
|0
|Фалльци Альберт
|7
|0
|Гёртлер Лукас
|5
|1
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Станич Йозо
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
9
Цюрих
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Санкт-Галлен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
17
34
Цюрих
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Санкт-Галлен
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
15% (5)
36% (12)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
21% (7)
52% (17)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
24
43
Голы по времени матча
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
22%
6
40%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
5
38%
4
18%
76-90
Забито
21
38
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
4
19%
7
18%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
4
19%
4
11%
46-60
2
10%
8
21%
61-75
5
24%
6
16%
76-90
Пропущено
22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
9%
4
18%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
8
36%
9
41%
76-90
Забито
44
53
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
8
18%
9
17%
1-15
5
11%
10
19%
16-30
8
18%
7
13%
31-45
9
20%
6
11%
46-60
4
9%
9
17%
61-75
10
23%
12
23%
76-90
Пропущено
35
44
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 27
3
9%
7
16%
1-15
5
14%
3
7%
16-30
9
26%
6
14%
31-45
0
0%
8
18%
46-60
5
14%
7
16%
61-75
13
37%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0
Результаты матчей
Цюрих
Санкт-Галлен
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
161
79
125
313
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
97
710
214
314
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
258
1419
1419
627
726
132
528
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9