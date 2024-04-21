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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Цюрих
0:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
66' Желтая карточка
Окита Жонатан
0:1
79' Гол
Жеббель Виллем
83' Желтая карточка
Ронер Фабиан
89' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90'+4

Ход матча

59'
Консейсау Родригу
Данте Амаду
 
61'
 
Стеванович Михайло
Тома Бастьен
61'
 
Фон Моос Юлиан
Руис Виктор
61'
 
Милошевич Йован
Аколо Чадрак
66'
Окита Жонатан
 
74'
Ронер Фабиан
Боранияшевич Никола
 
79'
0:1
Жеббель Виллем
83'
Ронер Фабиан
 
84'
Африйе Дэниел
Маркезано Антонио
 
84'
Calixte Ligue
Мэтью Ифиний
 
85'
 
Карлен Грегори
Жеббель Виллем
89'
 
Гёртлер Лукас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 232 Количество передач 186
  • 56 Владение мячом, % 44
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
19
Боранияшевич
Никола
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
15
Abdoulay
Diaby3
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
24
Тома
Бастьен
30
Руис
Виктор
III
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Цюрих
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Цюрих
Санкт-Галлен

40 матчей

75%
25%
30 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
37.5%
2.5%
24 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
26 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 17 побед

61 матч

49.2%
23%
27.8%
30 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.3%
34.4%
26.3%
24 победы 21 ничья 16 побед

Второй тайм

42.6%
29.5%
27.9%
26 побед 18 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

48
61

Голов в среднем за матч

1.6
1.97

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.45
1.17

Среднее время на гол

62
77

Всего голов

93
96

Голов в среднем за матч

1.52
1.57

Тотал матчей

2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 82%
Меньше 18%
11
39
Больше 64%
Меньше 36%
22
28
Больше 46%
Меньше 54%
33
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
58

Среднее время на гол

59
57

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.3
Окита Жонатан 10 (2) 0.3
Красничи Бледиан 5 0.15
Мэтью Ифиний 3 0.09
Катич Никола 3 0.09
Камбери Линдрит 3 0.09
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Око-Флекс Армостронг 1 0.03
Данте Амаду 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 12 0.36
Жеббель Виллем 8 (1) 0.24
Стеванович Михайло 4 0.12
Фалльци Альберт 4 0.12
Christian Witzig 3 (2) 0.09
Шуберт Фабиан 3 0.09
Дзанотти Маттиа 2 0.06
Кинтилья Хорди 2 0.06
Тома Бастьен 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Милошевич Йован 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Камбери Линдрит 7 0
Катич Никола 5 1
Окита Жонатан 6 0
Ронер Фабиан 5 0
Африйе Дэниел 5 0
Боранияшевич Никола 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 10 2
Christian Witzig 8 0
Фалльци Альберт 7 0
Гёртлер Лукас 5 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Станич Йозо 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0

Результаты матчей

Цюрих
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
9
Цюрих
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Санкт-Галлен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

17
34
Цюрих
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Санкт-Галлен
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
15% (5)
36% (12)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
21% (7)
52% (17)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

24
43

Голы по времени матча

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
22%
6
40%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
5
38%
4
18%
76-90

Забито

21
38
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
4
19%
7
18%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
4
19%
4
11%
46-60
2
10%
8
21%
61-75
5
24%
6
16%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
9%
4
18%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
8
36%
9
41%
76-90

Забито

44
53
21 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
8
18%
9
17%
1-15
5
11%
10
19%
16-30
8
18%
7
13%
31-45
9
20%
6
11%
46-60
4
9%
9
17%
61-75
10
23%
12
23%
76-90

Пропущено

35
44
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 27
3
9%
7
16%
1-15
5
14%
3
7%
16-30
9
26%
6
14%
31-45
0
0%
8
18%
46-60
5
14%
7
16%
61-75
13
37%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2
Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0

Результаты матчей

Цюрих
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
16
1
7
9
1.5
12
5
3
13
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
7
7
10
1.5
2
14
3
14
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
25
8
14
19
1.5
14
19
6
27
2.5
7
26
1
32
3.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 8 6 67 - 32 65
2.
Лугано
 33 18 5 10 61 - 44 59
3.
Серветт
 33 16 9 8 53 - 38 57
4.
Санкт-Галлен
 33 14 8 11 53 - 44 50
5.
Винтертур
 33 13 10 10 55 - 56 49
6.
Цюрих
 33 12 12 9 44 - 35 48
7.
Люцерн
 33 12 8 13 41 - 46 44
8.
Базель
 33 11 7 15 41 - 51 40
9.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
10.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
11.
Грасcхоппер
 33 8 6 19 35 - 45 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 33 5 8 20 33 - 66 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 17 10 4 3 32 - 18 34
4.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
5.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
6.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
7.
Лугано
 16 9 3 4 27 - 17 30
8.
Цюрих
 16 7 7 2 22 - 14 28
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 17 6 6 5 23 - 21 24
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
7.
Санкт-Галлен
 16 3 5 8 15 - 22 14
8.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
9.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
10.
Стад Лозанна-Уши
 16 3 2 11 17 - 31 11
11.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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