Тур: 33. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
Ход матча
19'
19'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
История личных встреч
Винтертур
Янг Бойз
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
15 матчей
6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
2.82
2.75
Среднее время на гол
31
32
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
38
56
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.24
|Туркес Алдин
|7 (1)
|0.21
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.18
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.18
|Samuel Ballet
|5
|0.15
|Randy Schneider
|4
|0.12
|Adrian Gantenbein
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3
|0.09
|Дзуффи Лука
|2
|0.06
|Шеттин Тобиас
|2
|0.06
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.03
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|11
|0.33
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.27
|Элиа Мешак
|8
|0.24
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.21
|Ганвула Сильвер
|7 (1)
|0.21
|Угринич Филип
|4
|0.12
|Колли Эбрима
|3
|0.09
|Малес Дариан
|3
|0.09
|Бенито Лорис
|2
|0.06
|Мугиша Джоэл
|2
|0.06
|Ррудхани Донат
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лакоми Лукаш
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лтайеф Сайфалла
|7
|0
|Randy Schneider
|5
|1
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Арнольд Ремо
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Аменда Орель
|5
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Блюм Левин
|3
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Хаджам Жауэн
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Янг Бойз
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
11
Винтертур
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
17
43
Винтертур
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Янг Бойз
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
41% (13)
50% (16)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
28
3
Упущенные победы
27
54
Голы по времени матча
Забито
27
21
7 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
1
4%
5
24%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
10
37%
3
14%
61-75
9
33%
5
24%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
18%
5
25%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
5
23%
5
25%
76-90
Забито
27
43
12 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
6
22%
8
19%
1-15
1
4%
5
12%
16-30
5
19%
8
19%
31-45
4
15%
9
21%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
9
33%
7
16%
76-90
Пропущено
32
12
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
6
19%
3
25%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
5
16%
3
25%
31-45
6
19%
1
8%
46-60
1
3%
1
8%
61-75
11
34%
2
17%
76-90
Забито
54
64
19 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 18
2 Не забивали 6
7
13%
13
20%
1-15
4
7%
7
11%
16-30
8
15%
12
19%
31-45
5
9%
11
17%
46-60
12
22%
9
14%
61-75
18
33%
12
19%
76-90
Пропущено
54
32
24 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 22
10
19%
8
25%
1-15
6
11%
4
13%
16-30
8
15%
6
19%
31-45
8
15%
2
6%
46-60
6
11%
5
16%
61-75
16
30%
30%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0
Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0
Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0
Результаты матчей
Винтертур
Янг Бойз
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 44%
1
12 раз 38%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
106
106
214
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
88
511
214
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
266
1814
1517
428
1220
131
725
131
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|33
|18
|9
|6
|65 - 31
|63
|2.
|33
|18
|5
|10
|61 - 44
|59
|3.
|33
|16
|9
|8
|53 - 38
|57
|4.
|0:0
|33
|13
|11
|9
|54 - 54
|50
|5.
|0:0
|33
|12
|13
|8
|44 - 34
|49
|6.
|0:0
|33
|13
|9
|11
|52 - 44
|48
|7.
|0:1
|33
|12
|7
|14
|40 - 46
|43
|8.
|1:0
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|9.
|33
|11
|7
|15
|43 - 64
|40
|10.
|33
|10
|10
|13
|43 - 48
|40
|11.
|33
|8
|6
|19
|35 - 45
|30
|12.
|33
|5
|8
|20
|33 - 66
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|32 - 18
|34
|4.
|17
|10
|4
|3
|31 - 25
|34
|5.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 22
|32
|6.
|16
|9
|3
|4
|27 - 17
|30
|7.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|22 - 17
|30
|8.
|0:0
|16
|7
|8
|1
|22 - 13
|29
|9.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|10.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 18
|21
|12.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|0:0
|17
|5
|7
|5
|21 - 20
|22
|4.
|1:0
|17
|6
|2
|9
|20 - 30
|20
|5.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|27 - 32
|18
|7.
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|8.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|9.
|0:0
|16
|2
|6
|8
|14 - 22
|12
|10.
|16
|3
|2
|11
|17 - 31
|11
|11.
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|12.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9