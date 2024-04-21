  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Винтертур
0:0
Второй тайм: 52'
Янг Бойз
0'
19' Желтая карточка
Блюм Левин
19' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла

Ход матча

19'
 
Блюм Левин
19'
Лтайеф Сайфалла
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Янг Бойз
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Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
24
Сидлер
Сильван
4
Стильхарт
Базиль
22
Дуррер
Адриан
29
Фофана
Бубакар
II
6
Randy
Schneider
70
Лтайеф
Сайфалла
28
Бароан
Антуан
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
5
Anel
Husic
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
Винтертур
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Винтертур
Янг Бойз

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

15 матчей

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:4
С
5:2
С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
1:5
ТМС
4:2
ТМК
0:0
К
2:2
ТМС
3:1
К
1:1
ТМС
1:1
ТМС
4:2
ТМС
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

2.82
2.75

Среднее время на гол

31
32

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.33
1.6

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

38
56

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.24
Туркес Алдин 7 (1) 0.21
Ди Джусто Маттео 6 0.18
Буркарт Нишан 6 (1) 0.18
Samuel Ballet 5 0.15
Randy Schneider 4 0.12
Adrian Gantenbein 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 0.09
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Арнольд Ремо 1 0.03
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 11 0.33
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.27
Элиа Мешак 8 0.24
Иттен Седрик 7 (1) 0.21
Ганвула Сильвер 7 (1) 0.21
Угринич Филип 4 0.12
Колли Эбрима 3 0.09
Малес Дариан 3 0.09
Бенито Лорис 2 0.06
Мугиша Джоэл 2 0.06
Ррудхани Донат 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лакоми Лукаш 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лтайеф Сайфалла 7 0
Randy Schneider 5 1
Стильхарт Базиль 6 0
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Арнольд Ремо 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Аменда Орель 5 0
Янко Саиди 3 1
Блюм Левин 3 1
Угринич Филип 4 0
Ниассе Шейх 4 0
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Хаджам Жауэн 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Перссон Ноа 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Элиа Мешак 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Винтертур
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Янг Бойз
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
11
Винтертур
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

17
43
Винтертур
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Янг Бойз
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
41% (13)
50% (16)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

28
3

Упущенные победы

27
54

Голы по времени матча

Забито

27
21
7 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
1
4%
5
24%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
10
37%
3
14%
61-75
9
33%
5
24%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
18%
5
25%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
23%
4
20%
61-75
5
23%
5
25%
76-90

Забито

27
43
12 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
6
22%
8
19%
1-15
1
4%
5
12%
16-30
5
19%
8
19%
31-45
4
15%
9
21%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
9
33%
7
16%
76-90

Пропущено

32
12
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
6
19%
3
25%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
5
16%
3
25%
31-45
6
19%
1
8%
46-60
1
3%
1
8%
61-75
11
34%
2
17%
76-90

Забито

54
64
19 В 1-м тайме 32
35 Во 2-м тайме 32
19 Забивали первыми 18
2 Не забивали 6
7
13%
13
20%
1-15
4
7%
7
11%
16-30
8
15%
12
19%
31-45
5
9%
11
17%
46-60
12
22%
9
14%
61-75
18
33%
12
19%
76-90

Пропущено

54
32
24 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 22
10
19%
8
25%
1-15
6
11%
4
13%
16-30
8
15%
6
19%
31-45
8
15%
2
6%
46-60
6
11%
5
16%
61-75
16
30%
30%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0
Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0
Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0

Результаты матчей

Винтертур
Янг Бойз

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 44%
1
12 раз 38%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
10
6
1.5
10
6
2
14
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
5
11
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
26
6
18
14
1.5
15
17
4
28
2.5
12
20
1
31
3.5
7
25
1
31
4.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 33 18 9 6 65 - 31 63
2.
Лугано
 33 18 5 10 61 - 44 59
3.
Серветт
 33 16 9 8 53 - 38 57
4.
Винтертур
 0:0 33 13 11 9 54 - 54 50
5.
Цюрих
 0:0 33 12 13 8 44 - 34 49
6.
Санкт-Галлен
 0:0 33 13 9 11 52 - 44 48
7.
Люцерн
 0:1 33 12 7 14 40 - 46 43
8.
Базель
 1:0 33 12 6 15 41 - 50 42
9.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
10.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
11.
Грасcхоппер
 33 8 6 19 35 - 45 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 33 5 8 20 33 - 66 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 0:0 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 17 10 4 3 32 - 18 34
4.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
5.
Винтертур
 0:0 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Лугано
 16 9 3 4 27 - 17 30
7.
Люцерн
 0:1 17 9 3 5 22 - 17 30
8.
Цюрих
 0:0 16 7 8 1 22 - 13 29
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 1:0 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 0:0 17 5 7 5 21 - 20 22
4.
Базель
 1:0 17 6 2 9 20 - 30 20
5.
Цюрих
 0:0 17 5 5 7 22 - 21 20
6.
Винтертур
 0:0 16 4 6 6 27 - 32 18
7.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
8.
Люцерн
 0:1 16 3 4 9 18 - 29 13
9.
Санкт-Галлен
 0:0 16 2 6 8 14 - 22 12
10.
Стад Лозанна-Уши
 16 3 2 11 17 - 31 11
11.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Лтайеф Сайфалла получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Блюм Левин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Янг Бойз
3.80
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