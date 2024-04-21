Тур: 33. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
19' Желтая карточкаБлюм Левин
19' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
0:1
70' ГолМонтейро Джоэл
1:1
81' ГолТуркес Алдин
1:2
84' ГолЛакоми Лукаш
90'+5
Ход матча
19'
19'
68'
70'
0:1
81'
1:1
84'
1:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
416 Количество передач 434
-
48 Владение мячом, % 52
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
История личных встреч
Винтертур
Янг Бойз
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
15 матчей
6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
2.82
2.75
Среднее время на гол
31
32
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
38
56
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.24
|Туркес Алдин
|8 (1)
|0.24
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.18
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.18
|Samuel Ballet
|5
|0.15
|Randy Schneider
|4
|0.12
|Adrian Gantenbein
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3
|0.09
|Дзуффи Лука
|2
|0.06
|Шеттин Тобиас
|2
|0.06
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.03
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|12
|0.36
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.27
|Элиа Мешак
|8
|0.24
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.21
|Ганвула Сильвер
|7 (1)
|0.21
|Угринич Филип
|4
|0.12
|Колли Эбрима
|3
|0.09
|Малес Дариан
|3
|0.09
|Лакоми Лукаш
|2
|0.06
|Бенито Лорис
|2
|0.06
|Мугиша Джоэл
|2
|0.06
|Ррудхани Донат
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лтайеф Сайфалла
|7
|0
|Randy Schneider
|5
|1
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Арнольд Ремо
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Аменда Орель
|5
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Блюм Левин
|3
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Хаджам Жауэн
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Янг Бойз
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
11
Винтертур
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Янг Бойз
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
17
43
Винтертур
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Янг Бойз
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
39% (13)
48% (16)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
28
4
Упущенные победы
28
54
Голы по времени матча
Забито
28
23
7 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
1
4%
5
22%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
3
11%
4
17%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
10
36%
4
17%
61-75
10
36%
6
26%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
17%
5
24%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
6
25%
6
29%
76-90
Забито
27
43
12 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
6
22%
8
19%
1-15
1
4%
5
12%
16-30
5
19%
8
19%
31-45
4
15%
9
21%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
9
33%
7
16%
76-90
Пропущено
32
12
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
6
19%
3
25%
1-15
3
9%
2
17%
16-30
5
16%
3
25%
31-45
6
19%
1
8%
46-60
1
3%
1
8%
61-75
11
34%
2
17%
76-90
Забито
55
66
19 В 1-м тайме 32
36 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 19
2 Не забивали 6
7
13%
13
20%
1-15
4
7%
7
11%
16-30
8
15%
12
18%
31-45
5
9%
11
17%
46-60
12
22%
10
15%
61-75
19
35%
13
20%
76-90
Пропущено
56
33
24 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 23
10
18%
8
24%
1-15
6
11%
4
12%
16-30
8
14%
6
18%
31-45
8
14%
2
6%
46-60
7
13%
5
15%
61-75
17
30%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0
Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0
Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0
Результаты матчей
Винтертур
Янг Бойз
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 42%
1
13 раз 39%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
142
107
106
215
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
134
88
611
214
314
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
276
1815
1617
429
1221
132
726
132
429
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9