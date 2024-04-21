Тур: 33. Стадион: Свисспорарена.
Ход матча
2'
0:1
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
22
Ульрих
Дарио
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
11 Teddy Okou
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Люцерн
Базель
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
70.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
41.2%
17 побед 7 ничьих 0 побед
52 матча
15.4%
84.6%
0 побед 8 ничьих 44 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 12 ничьих 33 победы
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 11 ничьих 34 победы
69 матчей
18.8%
17.4%
63.8%
13 побед 12 ничьих 44 победы
Первый тайм
17.4%
34.8%
47.8%
12 побед 24 ничьи 33 победы
Второй тайм
24.6%
26.1%
49.3%
17 побед 18 ничьих 34 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
77
59
Голов в среднем за матч
2.08
1.84
Среднее время на гол
43
48
Всего голов
116
96
Голов в среднем за матч
1.68
1.39
Тотал матчей
2.5
68
Больше 99%
Меньше 1%
1
56
Больше 81%
Меньше 19%
13
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
25
Больше 36%
Меньше 64%
44
13
Больше 19%
Меньше 81%
56
3
Больше 4%
Меньше 96%
66
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.18
|Яшари Ардон
|5
|0.15
|Майер Макс
|5 (3)
|0.15
|Дорн Пиус
|4
|0.12
|Шадер Софьян
|4
|0.12
|Кадак Якуб
|4 (1)
|0.12
|Клиджэ Тибо
|3
|0.09
|Teddy Okou
|2
|0.06
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.06
|Severin Ottiger
|2
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|8
|0.24
|Каде Антон
|5
|0.15
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Сигуа Габриэль
|3
|0.09
|Шмидт Доминик II
|2
|0.06
|Йованович Джордже
|2
|0.06
|Ван Бремен Финн
|2
|0.06
|Дубасин Жонатан
|2
|0.06
|Вейга Ренату
|2
|0.06
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Дорн Пиус
|5
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Хаас Николас
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Leny Meyer
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|6
|1
|Барри Тьерно
|5
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Каде Антон
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Авдуллаху Леон
|5
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|2
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
8
Люцерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Базель
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
8
19
Люцерн
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Базель
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
33
12
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
14%
2
11%
1-15
5
24%
5
26%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
5
24%
4
21%
76-90
Пропущено
17
30
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
24%
5
17%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
12%
6
20%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
4
24%
5
17%
61-75
5
29%
29%
6
20%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
4
22%
5
24%
76-90
Пропущено
29
20
7 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
10%
4
20%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
24%
3
15%
46-60
10
34%
5
25%
61-75
5
17%
6
30%
76-90
Забито
39
40
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
4
10%
4
10%
1-15
8
21%
7
18%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
5
13%
2
5%
46-60
8
21%
10
25%
61-75
9
23%
9
23%
76-90
Пропущено
46
50
14 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
7
15%
9
18%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
4
9%
7
14%
31-45
8
17%
7
14%
46-60
14
30%
10
20%
61-75
10
22%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2
Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1
Результаты матчей
Люцерн
Базель
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
7 раз 22%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
88
610
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
313
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
248
1121
1121
329
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|33
|18
|9
|6
|65 - 31
|63
|2.
|33
|18
|5
|10
|61 - 44
|59
|3.
|33
|16
|9
|8
|53 - 38
|57
|4.
|0:0
|33
|13
|11
|9
|54 - 54
|50
|5.
|0:0
|33
|12
|13
|8
|44 - 34
|49
|6.
|0:0
|33
|13
|9
|11
|52 - 44
|48
|7.
|0:1
|33
|12
|7
|14
|40 - 46
|43
|8.
|1:0
|33
|12
|6
|15
|41 - 50
|42
|9.
|33
|11
|7
|15
|43 - 64
|40
|10.
|33
|10
|10
|13
|43 - 48
|40
|11.
|33
|8
|6
|19
|35 - 45
|30
|12.
|33
|5
|8
|20
|33 - 66
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|32 - 18
|34
|4.
|17
|10
|4
|3
|31 - 25
|34
|5.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 22
|32
|6.
|16
|9
|3
|4
|27 - 17
|30
|7.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|22 - 17
|30
|8.
|0:0
|16
|7
|8
|1
|22 - 13
|29
|9.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|10.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 18
|21
|12.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|0:0
|17
|5
|7
|5
|21 - 20
|22
|4.
|1:0
|17
|6
|2
|9
|20 - 30
|20
|5.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|27 - 32
|18
|7.
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|8.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|9.
|0:0
|16
|2
|6
|8
|14 - 22
|12
|10.
|16
|3
|2
|11
|17 - 31
|11
|11.
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|12.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9