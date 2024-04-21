  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Люцерн
0:1
Перерыв
Базель
0'
0:1
2' Гол
Каде Антон
41' Желтая карточка
Каде Антон

Ход матча

2'
0:1
Каде Антон
(Шмидт Доминик II)
23'
 
Гауто Карлос Хуан
Шмидт Доминик
41'
 
Каде Антон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Базель
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Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
22
Ульрих
Дарио
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
29
Levin
Winkler
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
27
Рюэгг
Кевин
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
37
Авдуллаху
Леон
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
Люцерн
4-1-2-1-2
Базель
3-4-1-2

История личных встреч

Люцерн
Базель

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
70.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
41.2%
17 побед 7 ничьих 0 побед

52 матча

15.4%
84.6%
0 побед 8 ничьих 44 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 12 ничьих 33 победы

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 11 ничьих 34 победы

69 матчей

18.8%
17.4%
63.8%
13 побед 12 ничьих 44 победы

Первый тайм

17.4%
34.8%
47.8%
12 побед 24 ничьи 33 победы

Второй тайм

24.6%
26.1%
49.3%
17 побед 18 ничьих 34 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

77
59

Голов в среднем за матч

2.08
1.84

Среднее время на гол

43
48

Всего голов

116
96

Голов в среднем за матч

1.68
1.39

Тотал матчей

2.5
68
Больше 99%
Меньше 1%
1
56
Больше 81%
Меньше 19%
13
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
25
Больше 36%
Меньше 64%
44
13
Больше 19%
Меньше 81%
56
3
Больше 4%
Меньше 96%
66
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.18
Яшари Ардон 5 0.15
Майер Макс 5 (3) 0.15
Дорн Пиус 4 0.12
Шадер Софьян 4 0.12
Кадак Якуб 4 (1) 0.12
Клиджэ Тибо 3 0.09
Teddy Okou 2 0.06
Грбич Адриан 2 (1) 0.06
Severin Ottiger 2 0.06
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 8 0.24
Каде Антон 5 0.15
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Сигуа Габриэль 3 0.09
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Симани Денис 6 0
Severin Ottiger 4 1
Дорн Пиус 5 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Хаас Николас 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 6 1
Барри Тьерно 5 1
Фрай Фабиан 6 0
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Каде Антон 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Авдуллаху Леон 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Какури Дион 1 0
Кайомбо Аксель 1 0

Результаты матчей

Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
8
Люцерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Базель
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

8
19
Люцерн
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Базель
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

33
12

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
14%
2
11%
1-15
5
24%
5
26%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
5
24%
4
21%
76-90

Пропущено

17
30
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
24%
5
17%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
12%
6
20%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
4
24%
5
17%
61-75
5
29%
29%
6
20%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
4
22%
5
24%
76-90

Пропущено

29
20
7 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
10%
4
20%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
24%
3
15%
46-60
10
34%
5
25%
61-75
5
17%
6
30%
76-90

Забито

39
40
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
4
10%
4
10%
1-15
8
21%
7
18%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
5
13%
2
5%
46-60
8
21%
10
25%
61-75
9
23%
9
23%
76-90

Пропущено

46
50
14 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 25
7
15%
9
18%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
4
9%
7
14%
31-45
8
17%
7
14%
46-60
14
30%
10
20%
61-75
10
22%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2
Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1

Результаты матчей

Люцерн
Базель

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
7 раз 22%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
24
8
11
21
1.5
11
21
3
29
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 33 18 9 6 65 - 31 63
2.
Лугано
 33 18 5 10 61 - 44 59
3.
Серветт
 33 16 9 8 53 - 38 57
4.
Винтертур
 0:0 33 13 11 9 54 - 54 50
5.
Цюрих
 0:0 33 12 13 8 44 - 34 49
6.
Санкт-Галлен
 0:0 33 13 9 11 52 - 44 48
7.
Люцерн
 0:1 33 12 7 14 40 - 46 43
8.
Базель
 1:0 33 12 6 15 41 - 50 42
9.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
10.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
11.
Грасcхоппер
 33 8 6 19 35 - 45 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 33 5 8 20 33 - 66 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 0:0 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 17 10 4 3 32 - 18 34
4.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
5.
Винтертур
 0:0 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Лугано
 16 9 3 4 27 - 17 30
7.
Люцерн
 0:1 17 9 3 5 22 - 17 30
8.
Цюрих
 0:0 16 7 8 1 22 - 13 29
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 1:0 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 0:0 17 5 7 5 21 - 20 22
4.
Базель
 1:0 17 6 2 9 20 - 30 20
5.
Цюрих
 0:0 17 5 5 7 22 - 21 20
6.
Винтертур
 0:0 16 4 6 6 27 - 32 18
7.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
8.
Люцерн
 0:1 16 3 4 9 18 - 29 13
9.
Санкт-Галлен
 0:0 16 2 6 8 14 - 22 12
10.
Стад Лозанна-Уши
 16 3 2 11 17 - 31 11
11.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Грасcхоппер Абраши Амир 9
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