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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Люцерн
1:1
Конец матча
Базель
0'
0:1
2' Гол
Каде Антон
41' Желтая карточка
Каде Антон
1:1
70' Гол
Грбич Адриан
78' Желтая карточка
Яшари Ардон
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Каде Антон
(Шмидт Доминик II)
23'
 
Гауто Карлос Хуан
Шмидт Доминик
41'
 
Каде Антон
63'
Грбич Адриан
Клиджэ Тибо
 
63'
Майер Макс
Кадак Якуб
 
63'
Фрыдек Мартин
Ульрих Дарио
 
68'
Хаас Николас
Levin Winkler
 
70'
Грбич Адриан
(Дорн Пиус)
1:1
78'
Яшари Ардон
 
78'
 
Сигуа Габриэль
Фрай Фабиан
78'
 
Баришич Адриан-Леон
Вуйоз Николя
79'
Адеми Кемаль
Lars Villiger
 
89'
 
Дрэгер Мохамед
Рюэгг Кевин

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 15
  • 5 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 409 Количество передач 410
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
22
Ульрих
Дарио
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
29
Levin
Winkler
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
27
Рюэгг
Кевин
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
37
Авдуллаху
Леон
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
Люцерн
4-1-2-1-2
Базель
3-4-1-2

История личных встреч

Люцерн
Базель

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
70.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
41.2%
17 побед 7 ничьих 0 побед

52 матча

15.4%
84.6%
0 побед 8 ничьих 44 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 12 ничьих 33 победы

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 11 ничьих 34 победы

69 матчей

18.8%
17.4%
63.8%
13 побед 12 ничьих 44 победы

Первый тайм

17.4%
34.8%
47.8%
12 побед 24 ничьи 33 победы

Второй тайм

24.6%
26.1%
49.3%
17 побед 18 ничьих 34 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

77
59

Голов в среднем за матч

2.08
1.84

Среднее время на гол

43
48

Всего голов

116
96

Голов в среднем за матч

1.68
1.39

Тотал матчей

2.5
68
Больше 99%
Меньше 1%
1
56
Больше 81%
Меньше 19%
13
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
25
Больше 36%
Меньше 64%
44
13
Больше 19%
Меньше 81%
56
3
Больше 4%
Меньше 96%
66
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.18
Яшари Ардон 5 0.15
Майер Макс 5 (3) 0.15
Дорн Пиус 4 0.12
Шадер Софьян 4 0.12
Кадак Якуб 4 (1) 0.12
Клиджэ Тибо 3 0.09
Грбич Адриан 3 (1) 0.09
Teddy Okou 2 0.06
Severin Ottiger 2 0.06
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 8 0.24
Каде Антон 5 0.15
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Сигуа Габриэль 3 0.09
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Симани Денис 6 0
Severin Ottiger 4 1
Дорн Пиус 5 0
Кадак Якуб 5 0
Яшари Ардон 5 0
Luca Jaquez 5 0
Хаас Николас 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 6 1
Барри Тьерно 5 1
Фрай Фабиан 6 0
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Каде Антон 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Авдуллаху Леон 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Какури Дион 1 0
Кайомбо Аксель 1 0

Результаты матчей

Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
9
Люцерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Базель
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

8
19
Люцерн
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Базель
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

33
12

Упущенные победы

13
28

Голы по времени матча

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
14%
3
15%
1-15
5
23%
5
25%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
5
23%
4
20%
76-90

Пропущено

18
31
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
28%
5
16%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
4
22%
6
19%
61-75
5
28%
6
19%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
4
22%
5
24%
76-90

Пропущено

29
20
7 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
10%
4
20%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
24%
3
15%
46-60
10
34%
5
25%
61-75
5
17%
6
30%
76-90

Забито

40
41
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
4
10%
5
12%
1-15
8
20%
7
17%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
5
13%
2
5%
46-60
9
23%
10
24%
61-75
9
23%
9
22%
76-90

Пропущено

47
51
15 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
8
17%
9
18%
1-15
3
6%
5
10%
16-30
4
9%
7
14%
31-45
8
17%
7
14%
46-60
14
30%
30%
11
22%
61-75
10
21%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2
Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1

Результаты матчей

Люцерн
Базель

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
8
9
1.5
6
10
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
4
3
13
1.5
5
12
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
25
8
11
22
1.5
11
22
3
30
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 8 6 67 - 32 65
2.
Лугано
 33 18 5 10 61 - 44 59
3.
Серветт
 33 16 9 8 53 - 38 57
4.
Санкт-Галлен
 33 14 8 11 53 - 44 50
5.
Винтертур
 33 13 10 10 55 - 56 49
6.
Цюрих
 33 12 12 9 44 - 35 48
7.
Люцерн
 33 12 8 13 41 - 46 44
8.
Базель
 33 11 7 15 41 - 51 40
9.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
10.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
11.
Грасcхоппер
 33 8 6 19 35 - 45 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 33 5 8 20 33 - 66 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 17 10 4 3 32 - 18 34
4.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
5.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
6.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
7.
Лугано
 16 9 3 4 27 - 17 30
8.
Цюрих
 16 7 7 2 22 - 14 28
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 17 6 6 5 23 - 21 24
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
7.
Санкт-Галлен
 16 3 5 8 15 - 22 14
8.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
9.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
10.
Стад Лозанна-Уши
 16 3 2 11 17 - 31 11
11.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Каде Антон получил желтую карточку от судьи
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