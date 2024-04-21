Тур: 33. Стадион: Свисспорарена.
0'
0:1
2' ГолКаде Антон
41' Желтая карточкаКаде Антон
1:1
70' ГолГрбич Адриан
78' Желтая карточкаЯшари Ардон
90'+5
Ход матча
2'
0:1
41'
63'
70'
1:1
78'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 15
-
5 Удары в створ 3
-
11 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
409 Количество передач 410
-
50 Владение мячом, % 50
22
Ульрих
Дарио
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
11 Teddy Okou
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Люцерн
Базель
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
70.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
41.2%
17 побед 7 ничьих 0 побед
52 матча
15.4%
84.6%
0 побед 8 ничьих 44 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 12 ничьих 33 победы
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 11 ничьих 34 победы
69 матчей
18.8%
17.4%
63.8%
13 побед 12 ничьих 44 победы
Первый тайм
17.4%
34.8%
47.8%
12 побед 24 ничьи 33 победы
Второй тайм
24.6%
26.1%
49.3%
17 побед 18 ничьих 34 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
77
59
Голов в среднем за матч
2.08
1.84
Среднее время на гол
43
48
Всего голов
116
96
Голов в среднем за матч
1.68
1.39
Тотал матчей
2.5
68
Больше 99%
Меньше 1%
1
56
Больше 81%
Меньше 19%
13
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
25
Больше 36%
Меньше 64%
44
13
Больше 19%
Меньше 81%
56
3
Больше 4%
Меньше 96%
66
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.18
|Яшари Ардон
|5
|0.15
|Майер Макс
|5 (3)
|0.15
|Дорн Пиус
|4
|0.12
|Шадер Софьян
|4
|0.12
|Кадак Якуб
|4 (1)
|0.12
|Клиджэ Тибо
|3
|0.09
|Грбич Адриан
|3 (1)
|0.09
|Teddy Okou
|2
|0.06
|Severin Ottiger
|2
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|8
|0.24
|Каде Антон
|5
|0.15
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Сигуа Габриэль
|3
|0.09
|Шмидт Доминик II
|2
|0.06
|Йованович Джордже
|2
|0.06
|Ван Бремен Финн
|2
|0.06
|Дубасин Жонатан
|2
|0.06
|Вейга Ренату
|2
|0.06
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Дорн Пиус
|5
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Яшари Ардон
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Хаас Николас
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Leny Meyer
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|6
|1
|Барри Тьерно
|5
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Каде Антон
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Авдуллаху Леон
|5
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|2
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
9
Люцерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Базель
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
8
19
Люцерн
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Базель
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
33
12
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
14%
3
15%
1-15
5
23%
5
25%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
5
23%
4
20%
76-90
Пропущено
18
31
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
28%
5
16%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
4
22%
6
19%
61-75
5
28%
6
19%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
4
22%
5
24%
76-90
Пропущено
29
20
7 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
10%
4
20%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
24%
3
15%
46-60
10
34%
5
25%
61-75
5
17%
6
30%
76-90
Забито
40
41
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
4
10%
5
12%
1-15
8
20%
7
17%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
5
13%
2
5%
46-60
9
23%
10
24%
61-75
9
23%
9
22%
76-90
Пропущено
47
51
15 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
8
17%
9
18%
1-15
3
6%
5
10%
16-30
4
9%
7
14%
31-45
8
17%
7
14%
46-60
14
30%
30%
11
22%
61-75
10
21%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2
Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1
Результаты матчей
Люцерн
Базель
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
89
610
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
134
313
512
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
258
1122
1122
330
330
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9